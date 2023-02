Rocznica agresji na Ukrainę. Bank centralny pokazał pamiątkowy banknot

Bank centralny Ukrainy zaprezentował w czwartek banknot upamiętniający pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji. Banknot ma nominał 20 hrywien. Na jednej stronie widzimy trzech żołnierzy podnoszących flagę narodową. Na drugiej stronie widnieją dwie związane ręce, co jest aluzją do zbrodni wojennych, o które Kijów oskarża siły rosyjskie - napisał Reuters.

Wojna w Ukrainie - nowy banknot

- W ciągu tego roku Ukraińcy uświadomili sobie swoją siłę, swoje znaczenie, swoją zdolność nie tylko do stawiania oporu, ale i do zwycięstwa, do zwycięstwa bez wybaczenia ani jednej zbrodni wojennej, ani jednego zrujnowanego domu - powiedział Pyszny. - To zwycięstwo będzie miało bardzo wysoką cenę, ale nastąpi i będzie nasze - podkreślił prezes Narodowego Banku Ukrainy.