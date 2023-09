Polska firma szacuje straty. "Trudno teraz mówić o planach na przyszłość"

Atak na Lwów - szacunkowe straty Fakro

- Trudno teraz mówić o planach na przyszłość, to zależy od rozwoju sytuacji na Wschodzie. W ramach rozwoju rynku będziemy myśleć o odbudowaniu i kontynuowaniu produkcji w Ukrainie - skomentował prezes Florek. Dodał także: - Straty szacujemy na około 30 milionów złotych.

W wyniku ataku spłonął magazyn Caritasu

Marcin Majewski, koordynator ds. mediów Caritas Polska, na antenie TVN24 mówił, że w wyniku ataku rosyjskich dronów doszło do zniszczenia m.in. odzieży, jedzenia oraz 660 paczek żywnościowych, które w poniedziałek dotarły do Lwowa. - Zniszczone zostały w tym pożarze generatory prądu. Idzie zima, to jest szalenie potrzebne - zwracał uwagę Majewski.