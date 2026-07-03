Ze świata "Natychmiastowa reakcja sił zbrojnych". Rynek ropy reaguje na groźby Iranu Oprac. Wiktor Knowski |

Dowództwo USA: przeprowadziliśmy kolejne ataki na cele w Iranie Źródło wideo: U.S. CENTRAL COMMAND Źródło zdj. gł.: ALI HAIDER/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Każde zignorowanie polecenia, zboczenie z wyznaczonej trasy lub lekceważenie protokołów nawigacyjnych Islamskiej Republiki Iranu w cieśninie Ormuz spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją sił zbrojnych, co zagrozi bezpieczeństwu statków naruszających zakaz" - ogłosiło wojsko w oświadczeniu cytowanym przez irańskie media państwowe..

Cena ropy przed godziną 7.30 wyglądała następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 69,06 USD - wyżej o 0,54 proc.,

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 72,28 USD za baryłkę, wyżej o 0,67 proc.

Siły specjalne u wybrzeży Zatoki Perskiej

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) rozmieścił siły specjalne wzdłuż irańskiego wybrzeża Zatoki Perskiej, aby z wyprzedzeniem identyfikować statki korzystające z omańskiej trasy przez cieśninę Ormuz - poinformował portal Iran International, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Korpus oświadczył, że statki mogą płynąć jedynie północnym, irańskim szlakiem i ostrzegł przed korzystaniem z korytarza południowego, który przebiega wzdłuż wybrzeża Omanu i został zalecony armatorom zarówno przez ten kraj, jak i Międzynarodową Organizację Morską.

>>> Linie lotnicze nie spieszą się z przywróceniem cen sprzed wojny

Przed wojną USA i Izraela z Iranem wykorzystywana była jeszcze trzecia trasa, obecnie zaminowana, która prowadziła przez środek cieśniny. We wstępnym porozumieniu zawartym w połowie czerwca z USA Iran zobowiązał się do usunięcia min w Ormuzie w ciągu 30 dni.

Agenci IRGC starają się również, za pośrednictwem źródeł w Omanie, uzyskać dostęp do harmonogramów i szczegółów koordynacji ruchu statków - dodał emigracyjny portal irański w nocy z czwartku na piątek. Próba uzyskania przez IRGC dostępu do informacji o żegludze za pośrednictwem źródeł omańskich jest szczególnie istotna, ponieważ Oman jest zarówno państwem nadbrzeżnym dla południowego szlaku, jak i mediatorem oraz architektem ram trwających rozmów - podkreślił Iran International.

Tranzyt przez cieśninę Ormuz

Szef irańskiego zespołu negocjacyjnego Mohammad Bagher Ghalibaf zapowiedział w czerwcu, że zarządzanie cieśniną Ormuz nie powróci do sytuacji sprzed wojny. Władze w Teheranie twierdzą, że Iran i Oman mają wspólną, suwerenną władzę nad cieśniną i że po upływie 60-dniowego terminu określonego we wstępnym porozumieniu z USA rozpoczną wspólne zarządzanie Ormuzem i będą pobierać opłaty od przepływających statków. Omański minister spraw zagranicznych Badr Al-Busaidi zapewnił jednak, że żaden możliwy mechanizm zarządzania Ormuzem nie będzie obejmował pobierania opłat.

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi powiedział, że nie da się zagwarantować bezpiecznego tranzytu statków przez cieśninę bez koordynacji z Iranem. Ostrzegł, że w przypadku braku takiej koordynacji wyznaczone szlaki mogą zostać zawieszone.

>>> Nie tylko Iran. Kolejny kraj chce pobierać opłaty w cieśninie Ormuz

Mimo wstępnego porozumienia zawartego przez Iran i USA ruch statków przez Ormuz jest wciąż znacznie mniej intensywny niż przed wybuchem wojny, a mimo ostrzeżeń Teheranu statki nadal korzystają z trasy południowej. Centrum Informacji Morskiej działające pod nadzorem Marynarki Wojennej USA poinformowało, że trasa wzdłuż wybrzeża Omanu jest rozszerzana, aby umożliwić ruch dwukierunkowy - przypomniał Iran International.

W tych warunkach rozmieszczenie przez IRGC sił specjalnych w celu wcześniejszej identyfikacji statków na południowym szlaku oraz wysiłki mające na celu uzyskanie informacji o transporcie morskim za pośrednictwem źródeł w Omanie pokazują, że Iran przygotowuje się do przejęcia kontroli nad tym samym korytarzem, nad którego rozszerzeniem pracują Waszyngton i Maskat - podkreślił irański portal

Wojna USA z Iranem. Rozmowy pokojowe

Do wydania oświadczenia przez irańskie wojsko doszło po tym jak amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) opublikowało komunikat ze spotkania dowódców sił zbrojnych z USA oraz szeregu państw Bliskiego Wschodu. Komunikat mówi o tym, że dowódcy "podkreślili wspólne zaangażowanie na rzecz swobodnego przepływu towarów przez cieśninę Ormuz".

Iran, który dąży do ustanowienia kontroli nad ruchem przez Ormuz, już raz zaatakował statek towarowy płynący inną niż preferowaną przez Iran trasą, co sprowokowało pierwszą wymianę ciosów między USA i Iranem od czasu zawarcia zawieszenia broni. Do nowej groźby dochodzi po spotkaniach irańskich i amerykańskich urzędników z katarskimi i pakistańskimi mediatorami w Katarze.

Donald Trump o rozmowach z Iranem

Tymczasem prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CNBC poinformował, że Iran zgodził się "praktycznie na wszystko", czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają.

- Negocjujemy i zobaczymy, czy nam się uda. Myślę, że zgodzili się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy - oświadczył Donald Trump.

Prezydent stwierdził, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony, lecz zaznaczył, że nie traktuje operacji przeciwko Iranowi jako pełnowymiarowej wojny. Nie odpowiadał wprost na ponawiane pytania, czy w razie braku porozumienia jest gotowy do wznowienia konfliktu. Porównał jednak zachowanie Iranu do "rozpieszczonego dziecka".

- Jeśli jesteś rozpieszczony i przez lata robiłeś, co chciałeś w kontaktach z rodzicami, a oni nagle zaczynają cię traktować surowo, to wymaga trochę czasu, zanim się do tego przyzwyczaisz - stwierdził.

Prognozy cen ropy

Tymczasem analitycy Citigroup Inc. twierdzą, że fundamenty na rynkach ropy szybko się poprawiają, w miarę jak zakłócenia spowodowane z transportem ropy przez cieśninę Ormuz wygasają, a przepływy na tym szlaku się normalizują.

Analitycy Citi dodają jednak, że proces pokojowy USA-Iran pozostaje "kruchy", a spory dotyczące administrowania cieśniną Ormuz i opłat tranzytowych wciąż trwają.

Citigroup prognozuje, że do końca 2026 r. cena baryłki ropy Brent osiągnie poziom 60-65 USD.

OGLĄDAJ: "Wygranym może być Iran. To katastrofa". Co zmusiło Trumpa do ustępstw? Zobacz cały materiał