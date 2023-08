Ukraińcy wpisali go na listę sponsorów wojny. Węgierski bank z dużymi zyskami w Rosji i Ukrainie

Według gazety zysk banku w Rosji w pierwszym półroczu wyniósł 51 mld ft (ok. 590 mln zł), a w Ukrainie 359 mld ft (ok. 359 mln zł). - Ukraińska gospodarka dostosowała się do warunków wojennych, a po zeszłorocznym szoku wraca do normy. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do naszego ukraińskiego banku – powiedział przedstawiciel OTP Laszlo Bencsik, cytowany przez "Nepszava".