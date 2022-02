Unia Europejska zamyka przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów

Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Unią Europejską to jedna z nowych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Zakaz obejmie wszystkie samoloty należące do Rosji, zarejestrowane w Rosji lub kontrolowane przez Rosję.

"Działamy w zgodzie i koordynacji z wieloma innymi krajami europejskimi"

"Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokazać Władimirowi Putinowi, że nie akceptujemy jego militarnej inwazji na Ukrainę. Zakaz lotów i lądowań rosyjskich samolotów to kolejny środek, który jest wyraźną odpowiedzią na łamanie przez Putina prawa międzynarodowego. Działamy tutaj w zgodzie i koordynacji z wieloma innymi krajami europejskimi" – oświadczył kanclerz Austrii Karl Nehammer.

Coveney wezwał również inne kraje UE, by zrobiły to samo.

Sytuacja rosyjskich linii

Rosyjskie linie lotnicze S7 poinformowały na Facebooku, że odwołują loty do wielu europejskich miast do co najmniej 13 marca.

Aerofłot - największa rosyjska linia lotnicza - zapowiedziała, że odwoła loty do Łotwy i Rumunii przynajmniej do 26 marca, a połączenia do Pragi i Warszawy - do 28 marca oraz - do odwołania - do innych państw, które zapowiedziały zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej.