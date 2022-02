Kolejne kraje zamykają przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów

Kraje, które zamykają się dla rosyjskich samolotów

Coveney wezwał również inne kraje UE, by zrobiły to samo.

Sytuacja rosyjskich linii

Rosyjskie linie lotnicze S7 poinformowały na Facebooku, że odwołują loty do wielu europejskich miast do co najmniej 13 marca.

Aeroflot - największa rosyjska linia lotnicza - zapowiedziała, że odwoła loty do Łotwy i Rumunii przynajmniej do 26 marca, a połączenia do Pragi i Warszawy - do 28 marca.