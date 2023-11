ISW: Cypr może pomagać rosyjskim elitom w praniu pieniędzy

czytaj dalej

Sławomir Mentzen odniósł się do zamieszania z projektem Konfederacji w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku.O propozycji zrobiło się głośno za sprawą błędów, na które zwracali uwagę eksperci. - No nie wyszło to najlepiej. Miało być dobrze, a wyszło zabawnie. Ja nie miałem z tym projektem nic wspólnego - powiedział poseł w nagraniu zamieszczonym w internecie.