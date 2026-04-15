Ministrowie finansów kilkunastu państw ostrzegają: to zagraża stabilności

Andrzej Domański
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Szefowie resortów finansów jedenastu państw - także z Polski - ostrzegli, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą mieć trwałe konsekwencje dla globalnej gospodarki. Podkreślili, że wpływ konfliktu będzie odczuwalny w obszarze wzrostu gospodarczego, inflacji i rynków finansowych, nawet jeśli zostanie on trwale rozwiązany.

- Apelujemy o szybkie i trwałe rozwiązanie konfliktu metodami dyplomatycznymi, co złagodzi jego wpływ na wzrost gospodarczy, ceny energii i poziom życia, a to szczególnie dotyka najuboższych - napisali we wspólnym oświadczeniu ministrowie finansów jedenastu państw: Polski, Wielkiej Brytanii, Australii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Norwegii, Nowej Zelandii i Szwecji w trakcie wiosennego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie.

Konflikt przybiera na sile. Iran grozi blokadą kolejnego kluczowego szlaku morskiego
Ostrzeżenie przed konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ministrowie podkreślili, że wznowienie walk, zaostrzenie konfliktu lub dalsze zakłócenia transportu przez cieśninę Ormuz zagrażają stabilności gospodarczej i finansowej na świecie oraz łańcuchom dostaw. Ostrzeżono, że nawet w wypadku rozwiązania konfliktu, jego wpływ na światową gospodarkę będzie się utrzymywał.

Trump: myślę, że to już prawie koniec
Przedstawiciele państw potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz "otwartej i opartej na zasadach wymiany handlowej" w sektorze energetycznym. Wezwali do unikania przez wszystkie państwa protekcjonizmu, w tym nieuzasadnionych kontroli eksportu, gromadzenia zapasów i innych barier w handlu międzynarodowym.

Autorzy oświadczenia zadeklarowali dalsze działania wspierające dywersyfikację energetyczną, w tym transformację w kierunku nieodnawialnych źródeł energii i wzmocnienie efektywności energetycznej.

Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Rynki

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej. Od 8 kwietnia trwa dwutygodniowe zawieszenie broni, którego przedłużenie jest niepewne. Po wybuchu wojny Iran praktycznie zablokował strategiczną dla transportu surowców energetycznych cieśninę Ormuz, co doprowadziło do wzrostu cen ropy i gazu.

"Potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy"

W opublikowanym na stronie brytyjskiego ministerstwa finansów tekście zaznaczono również, że nie można dopuścić, by na konflikcie zyskiwała Rosja. "Wojna Rosji na Ukrainie, trwająca już piąty rok, nadal negatywnie wpływa na gospodarkę światową" - dodano.

"Potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy i naszą determinację w wywieraniu presji gospodarczej na Rosję" - czytamy w oświadczeniu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Krystian Maj/KPRM

GospodarkaKonflikt na Bliskim WschodzieMinisterstwo Finansów
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
"Drobne korzyści". Władze będą nagradzać turystów
Turystyka
goclaw warszawa bloki - marekusz shutterstock_2444430143
Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu
Nieruchomości
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji. Potrzebne rządowe zabezpieczenia
Tech
shutterstock_2173590019
Problemy kluczowego surowca. Globalne zasoby coraz mniejsze
Rynki
Euronext giełda makler rynki
Takich spółek brakuje na warszawskim parkiecie. "Muszą sięgać po rynki zagraniczne"
Rynki
bank of america shutterstock_1749246851_1
Wyniki drugiego największego banku w USA powyżej oczekiwań. Czynniki wzrostu
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Sprawdzili prawa pracowników galerii handlowych. Posypały się mandaty i grzywny
Z kraju
Broń z Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu
Zwolnienia w Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu. Firma uspokaja
Z kraju
Osoby uciekające z obszarów w Bejrucie w Libanie, przed którymi ostrzegała armia izraelska.
To oznacza dramat tysięcy ludzi. "Porażające"
Maja Piotrowska
Uber_Pony
Uber zrezygnuje z kierowców. Firma stawia na autonomiczne taksówki
Tech
statek ocean shutterstock_2479081705
Konflikt przybiera na sile. Iran grozi blokadą kolejnego kluczowego szlaku morskiego
Ze świata
shutterstock_2635235415
Pracowników zastąpi AI. Znana firma szykuje zwolnienia
Tech
Pamięć RAM
Brakuje chipów, ceny rosną. Kluczowy gracz korzysta i podnosi prognozy
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Projekt podwyższenia progu podatkowego w Sejmie
Dla pracownika
Elon Musk
Elon Musk i xAI pozwani. Chodzi o szkodliwą emisję
Tech
loteria powerball
Loteria Powerball wchodzi do Europy
Ze świata
Sam Altman
Próba zamachu na szefa OpenAI. Możliwe dożywocie
Tech
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw w czwartek. Nowy komunikat
Z kraju
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Już nie 20. gospodarka świata? Polska spada w prognozach
Ze świata
Ursula von der Leyen
Nowa aplikacja UE do weryfikacji wieku. Von der Leyen: będzie dostępna wkrótce
Tech
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Rynki
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Handel
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
Ze świata
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Bez udziału USA. Kraje Europy tworzą koalicję w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2239909941
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
biuro, biura, budynek
Nagłe tąpnięcie wśród małych firm. Najgorsze dane od niemal roku
Ze świata
W jednym z banków nie będzie działała aplikacja mobilna
Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców
Dla firm

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica