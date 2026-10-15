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Skala zniszczeń w Zatoce Perskiej była ukrywana. Nowe ustalenia

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statki, zatoka perska
Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: : somkanae sawatdinak/Shutterstock
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Władze państw Zatoki Perskiej umniejszały skalę zniszczeń spowodowanych przez Iran. Od 28 lutego irańskie rakiety i drony uszkodziły co najmniej 84 obiekty infrastruktury w Arabii Saudyjskiej, Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Katarze, Omanie i Bahrajnie - wynika z ustaleń Reutersa.

Władze państw Zatoki często przypisywały uszkodzenia odłamkom zestrzelonych pocisków, nie informując o poważnych stratach. Tymczasem analiza zdjęć satelitarnych i konsultacje Reutersa z 14 ekspertami wskazują, że wiele uderzeń było precyzyjnych i wymierzonych w kluczowe urządzenia.

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Port w Fudżajrze trafiony co najmniej 19 razy

Jednym z najczęściej atakowanych obiektów był port w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Umożliwia on eksport ropy z pominięciem blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Od początku wojny port został trafiony co najmniej 19 razy.

Władze ZEA przypisywały zniszczenia odłamkom przechwyconych pocisków. Reuters ustalił jednak, że bezpośrednie uderzenia uszkodziły m.in. zbiorniki paliwa i kluczowe węzły rurociągów, poważnie zakłócając przeładunek ropy.

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Ataki na katarski kompleks skroplonego gazu Ras Laffan zagroziły natomiast dostawom odpowiadającym za niemal jedną piątą światowego rynku LNG.

Odbudowa Ras Laffan, katarskiej rafinerii Pearl, kompleksu gazowego Habszan w ZEA i huty aluminium Al-Tawila potrwa co najmniej rok. W tej ostatniej wyłączono wszystkie ogniwa elektrolityczne i pełne wznowienie produkcji przewidywane jest dopiero w 2027 roku.

Ataki na lotniska i centra danych

Celem irańskich uderzeń były także lotniska, centra danych oraz instalacje odsalania wody. Lotnisko w Kuwejcie zostało trafione osiem razy. Ataki na centra danych Amazona w ZEA i Bahrajnie doprowadziły do awarii, których skutki były odczuwalne jeszcze pół roku później.

W Kuwejcie, który pozyskuje 90 proc. wody pitnej z odsalania, trafiono co najmniej cztery z ośmiu elektrowni połączonych z instalacjami odsalania.

Uderzenie w elektrownię jądrową

17 maja Iran zaatakował również elektrownię jądrową Barakah w ZEA. Jeden z czterech reaktorów został przełączony na zasilanie awaryjne. Zdjęcia satelitarne pokazują uszkodzenia około 130 metrów od reaktora.

W czerwcu Reuters ujawnił, że ZEA odblokowały co najmniej 3 mld dolarów irańskich środków, w zamian za co Iran zgodził się zaprzestać ataków na emiracką infrastrukturę.

Władze ZEA zaprzeczyły zarówno zawarciu porozumienia, jak i uwolnieniu pieniędzy, wysoki rangą irański urzędnik potwierdził transfer, ale zaprzeczył jego związkowi z atakami. Według Reutersa nie odnotowano jednak kolejnych uderzeń w infrastrukturę ZEA.

Źródło: PAP
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Tagi:
Zatoka PerskaKonflikt na Bliskim Wschodzie
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