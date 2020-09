Amerykańskie cła na chiński import uznane za nielegalne. "WTO jest całkowicie bezradna"

W swojej decyzji WTO odrzuciła argument administracji prezydenta Donalda Trumpa, że Chiny angażują się w praktyki szkodliwe dla interesów USA, m.in. w kwestiach kradzieży własności intelektualnej, transferu technologii i innowacji. Organizacja orzekła, że amerykańskie środki naruszyły istniejące od dawna zasady handlu międzynarodowego, ponieważ miały zastosowanie wyłącznie do produktów z Chin, a Waszyngton nie uzasadnił odpowiednio swojego twierdzenia, że chińskie produkty, objęte dodatkowymi cłami, powstały na bazie rzekomo nieuczciwych praktyk.

"WTO jest całkowicie bezradna"

Na decyzję WTO natychmiast zareagował Biały Dom. "Ten raport potwierdza to, co twierdzi administracja Trumpa od czterech lat: WTO jest całkowicie bezradna, aby powstrzymać chińskie szkodliwe praktyki technologiczne" - oświadczył przedstawiciel USA do spraw handlu Robert Lighthizer. Dodał, że USA przedstawiły "obszerne dowody" na chińską kradzież własności intelektualnej, a WTO nie zaproponowała żadnych rozwiązań w tej sprawie.