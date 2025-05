"Zastraszanie lub hegemonizm prowadzą jedynie do samoizolacji". Prezydent Chin zabrał głos

Podwójne zwycięstwo

"To pokazuje, że zdecydowane środki zaradcze Chin i zdecydowane stanowisko były bardzo skuteczne. Środki odwetowe wyraźnie miały znaczący wpływ na USA, co skłoniło ich rząd do obniżenia taryf do poziomu bazowego po rozmowach" – stwierdzono we wpisie na portalu Weibo konta Yuyuan Tantian powiązanego z państwowym nadawcą CCTV.