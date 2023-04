Skutki tej wojny domowej możemy niedługo odczuć podczas zakupów

Około 70 procent produkcji gumy arabskiej, dla której nie ma zbyt wielu substytutów, pochodzi z drzew akacji z regionu Sahelu, który przebiega od Senegalu po Erytreę , w tym przez Sudan - trzeci co do wielkości kraj Afryki, ogarnięty właśnie wojną domową.

Zapasy gumy arabskiej wyczerpią się w ciągu 6 miesięcy

Finnegan oszacował, że obecne zapasy wyczerpią się w ciągu pięciu do sześciu miesięcy. Z kolei Martijn Bergkamp, ​​partner holenderskiego dostawcy FOGA Gum, oszacował, że zajmie to od trzech do sześciu miesięcy.

Guma podstawą biznesu Pepsi czy Coca-Coli

Alwaleed Ali, właściciel AGP Innovations Co Ltd, firmy eksportującej gumę arabską, powiedział, że jego klienci szukają alternatywnych krajów do pozyskiwania gumy arabskiej. Sprzedaje on gumę firmie Nexira SAS z siedzibą w Rouen we Francji i Ingredion Inc z siedzibą w Westchester w stanie Illinois, dwóm głównym dostawcom składników dla producentów takich produktów jak karma dla zwierząt domowych, napoje gazowane i batony.