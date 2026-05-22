Piraci streamingowi powstrzymani. Platformy straciły setki milionów

Guardia di Finanza, włoska policja do spraw finansowych, poinformowała, że celem operacji była technologia oparta na aplikacji o nazwie CINEMAGOAL. Łączyła ona urządzenia użytkowników z zagranicznymi serwerami, które nielegalnie odszyfrowywały treści strumieniowe.

Retransmisja co 3 minuty

Jak dodały służby, maszyny wirtualne działały przez całą dobę na terenie Włoch, co trzy minuty przechwytując i retransmitując kody dostępu z legalnych subskrypcji zarejestrowanych na fikcyjnych posiadaczy kont. System omijał kontrole bezpieczeństwa platform streamingowych i nie wymagał połączenia bezpośredniego powiązanego z konkretnym adresem IP, co utrudniało wykrycie użytkowników. Subskrypcje oferowano w cenie od 40 do 130 euro miesięcznie.

Prokuratorzy w Bolonii, we współpracy z Eurojustem (Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych - red.), zajęli zagraniczne serwery przechowujące dane deszyfrujące oraz kod źródłowy aplikacji. Równoległe operacje przeprowadzono we Francji i Niemczech.

Guardia di Finanza poinformowała, że nałoży grzywny w wysokości od 154 euro do 5 tys. euro na 100 użytkowników pirackich systemów.

