Znalazł w skrzyni pożółkłą kartkę. Przez 60 lat nabrała wyjątkowej wartości

Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały
Źródło: TVN24
Gdy jego rodzice składali depozyt ponad 60 lat temu, można było za niego kupić trzy gazety. Teraz jest wart dziesiątki tysięcy euro. Mieszkaniec włoskiej Lombardii znalazł dokument w sprawie przeznaczonej dla niego lokaty w starej skrzyni.

Mieszkaniec północy Włoch dowiedział się, że symboliczny wkład w wysokości tysiąca lirów, złożony ponad 60 lat temu przez jego rodziców w kasie oszczędnościowej, ma obecnie wartość około 50 tysięcy euro.

Wojna na Bliskim Wschodzie. W bazę państwa NATO uderzył pocisk
Dowiedz się więcej:

Wojna na Bliskim Wschodzie. W bazę państwa NATO uderzył pocisk

TVN24

Skarb jak ze sztuki

Jak zauważyła włoska agencja informacyjna Agi, która opisała tę historię, "czasem rzeczywistość lubi naśladować scenariusz sztuki teatralnej, z pełnym zestawem zwrotów akcji i skarbów ukrytych pod warstwą kurzu". Właśnie tego doświadczył 72-letni mieszkaniec Alta Valsassina w Lombardii na północy Włoch - Umberto Libassi.

W 1963 roku jego rodzice, aktorzy teatralni, wpłacili w kasie oszczędnościowej w Trieście symboliczną wówczas sumę tysiąca lirów z przeznaczeniem dla niego; miał wtedy 9 lat. Za sumę tę ponad 60 lat temu można było kupić dwie lub trzy gazety albo dwa litry mleka czy zjeść tani obiad.

Dokument z dowodem wpłaty trafił do starej skrzyni, razem z teatralnymi kostiumami, rekwizytami i scenariuszami. Przechowywana była w magazynie.

Cios w branżę. "Dla tych przewoźników to katastrofa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cios w branżę. "Dla tych przewoźników to katastrofa"

Maja Piotrowska

Prawo do wypłaty środków

Podczas niedawnej przeprowadzki mężczyzna postanowił uporządkować teatralne pamiątki swoich zmarłych rodziców i wtedy znalazł w skrzyni pożółkłą kartkę.

Zaintrygowany tym znaleziskiem syn aktorów zwrócił się do rzymskiego stowarzyszenia obrony praw konsumentów, aby dowiedzieć się, czy ten dokument bankowy ma obecnie jakiekolwiek znaczenie. Odpowiedź konsultanta przerosła jego najśmielsze oczekiwania: po kapitalizacji, naliczonych odsetkach i przeliczeniu waluty w okresie 63 lat, tysiąc lirów zamieniło się w sumę około 50 tysięcy euro.

Jak wyjaśniono, ponieważ właściciel przez cały ten czas nie wiedział o istnieniu wkładu w banku, prawo do roszczenia nie powinno ulec przedawnieniu. Obecnie prowadzone są kroki prawne, by umożliwić wypłatę sumy, w jaką zamieniła się równowartość pięciu kaw w barze sprzed ponad 60 lat.

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zobacz także:
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań
Nieruchomości
Donald Trump
Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Awaria w dużym banku. "Możecie mieć trudności"
Z kraju
Pożar Fudżajra
Strategiczny terminal w ogniu. Praca wstrzymana
Ze świata
Japonia, Tokio
Kryzys paliwowy. To największa operacja w historii kraju
Ze świata
26316033
"To niebezpieczny precedens". Bruksela ostro o decyzji Waszyngtonu
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Trump zwiększa presję, ceny szybują
Rynki
Donald Trump
Trump grozi NATO. "Jeśli nie będzie odpowiedzi..."
Ze świata
Donald Trump
Iran reaguje na apel Trumpa
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
Ze świata
Żołnierze izraelscy
Dają setki milionów na pilne zakupy dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"
Ze świata
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Absolutne szaleństwo". Burza po decyzji banku centralnego
Ze świata
Warszawa, 06.03.2026. Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie
75 lotów, 10 specjalnych. Nowe dane
Ze świata
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
Nawet 88 tysięcy oszczędności. "Istotna rola na rynku"
Nieruchomości
Gwardia Rewolucyjna Iranu
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Dziewiąte takie losowanie Lotto z rzędu
Pieniądze
Donald Trump
Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Pożar w terminalu naftowym w Fudżajrze. Część przeładunków ropy zawieszona
Ze świata
Nairobi - sprzedawca gazet
Zmiana właściciela medialnego giganta. Rynek reaguje
Ze świata
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Nowy nabór w PAŻP. Poszukiwani kontrolerzy ruchu lotniczego
Z kraju
GettyImages-2235448391
Meta planuje cięcia zatrudnienia. W tle miliardowe inwestycje w AI
Tech
Prezydent USA Donald Trump
Miliardy prowizji dla admnistracji Trumpa. Ogromna zapłata od TikToka
Ze świata
kombajn rolnik pole uprawa wies S shutterstock_448065859
Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump kontra Powell. Sąd zatrzymuje śledztwo i uderza w prezydenta
Ze świata
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W NOWYM JORKU USA
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy, niepokój Wall Street
Rynki
shutterstock_2117281391
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2527150573
Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa
Moto
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zielone światło z Iranu. Dwa statki mogą przepłynąć cieśninę
Ze świata
