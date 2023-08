"Zakaz parmigiany" na włoskich plażach. "Liczymy na dobre wychowanie"

czytaj dalej

Nawet gdyby sierpniowa inflacja była dwucyfrowa, Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na cięcie stóp we wrześniu - prognozują analitycy ING. Ich zdaniem w drugiej połowie roku inflacja zbliży się do lipcowej projekcji banku centralnego, co RPP uzna za realizację oczekiwanego scenariusza dezinflacji.