Największy dłużnik strefy euro. Grecja traci pozycję niechlubnego lidera

Zadłużenie Grecji w 2025 roku sięgało 145 proc. PKB, a od roku 2020 zostało zredukowane o ponad 45 punktów procentowych, podczas gdy w tym samym okresie dług Włoch zmalał tylko o 17 punktów procentowych.

Według prognoz ujętych we włoskim projekcie budżetowym zadłużenie państwa utrzyma się na stabilnym poziomie w roku 2027, ale w roku następnym spadnie do 137,9 proc. PKB i do 136,3 proc. w roku 2029.

Grecja oddaje pozycję lidera

W środę grecki Urząd Statystyczny poinformował, że w 2025 roku Grecja odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 12 mld euro, stanowiącą około 4,9 proc. PKB.

Grecja pozostawała do tej pory najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. W latach 2010-2015 otrzymała ponad 260 mld euro pomocy międzynarodowej w zamian za bardzo dotkliwe posunięcia oszczędnościowe, w tym cięcia płac i emerytur. Po roku 2018 sytuacja kraju nieco się poprawiła i kredytodawcy zgodzili się na ich złagodzenie.

