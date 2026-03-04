W razie kryzysu uruchomią elektrownie węglowe. Zapowiedź ministra

Iran zablokował Cieśninę Ormuz. Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy Źródło: Fakty TVN

Konflikt na Bliskim Wschodzie [RELACJA]

- Włochy mają elektrownie węglowe, których nie chciałbym ponownie uruchamiać, ale są one w rezerwie, aby chronić nasz kraj - oświadczył minister w wywiadzie telewizyjnym.

Narada rządu w Rzymie

We wtorek w Rzymie odbyła się narada z udziałem rządu Giorgii Meloni i prezesów koncernów energetycznych na temat możliwych konsekwencji obecnej wojny na Bliskim Wschodzie i ich zapobiegania. Środa jest piątym dniem operacji sił zbrojnych USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz ataków odwetowych Teheranu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie dotyczy rosnącego napięcia między Iranem a sojuszem Stanów Zjednoczonych i Izraela. Waszyngton i Tel Awiw oskarżają Teheran o rozwijanie programu nuklearnego oraz wspieranie zbrojnych ugrupowań w regionie, co – ich zdaniem – stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela i stabilności regionu.

Iran odrzuca te zarzuty i zapowiada odpowiedź na działania militarne przeciwników, co zwiększa ryzyko dalszej eskalacji i destabilizacji globalnych rynków energii.

