W razie kryzysu uruchomią elektrownie węglowe. Zapowiedź ministra

Konflikt na Bliskim Wschodzie [RELACJA]
- Włochy mają elektrownie węglowe, których nie chciałbym ponownie uruchamiać, ale są one w rezerwie, aby chronić nasz kraj - oświadczył minister w wywiadzie telewizyjnym.
Narada rządu w Rzymie
We wtorek w Rzymie odbyła się narada z udziałem rządu Giorgii Meloni i prezesów koncernów energetycznych na temat możliwych konsekwencji obecnej wojny na Bliskim Wschodzie i ich zapobiegania. Środa jest piątym dniem operacji sił zbrojnych USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz ataków odwetowych Teheranu.
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie dotyczy rosnącego napięcia między Iranem a sojuszem Stanów Zjednoczonych i Izraela. Waszyngton i Tel Awiw oskarżają Teheran o rozwijanie programu nuklearnego oraz wspieranie zbrojnych ugrupowań w regionie, co – ich zdaniem – stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela i stabilności regionu.
Iran odrzuca te zarzuty i zapowiada odpowiedź na działania militarne przeciwników, co zwiększa ryzyko dalszej eskalacji i destabilizacji globalnych rynków energii.
