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Ze świata

Wyrzucono do morza 700 tysięcy euro. Interweniowali policjanci i karabinierzy

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Włoska Straż Przybrzeżna
Włoska Straż Przybrzeżna. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: X/guardiacostiera
Niedaleko brzegów Ragusy na Sycylii z dryfującej motorówki wyrzucono 700 tysięcy euro w małych paczkach. Ludzie wypoczywający na plaży rzucili się, by wyłowić pieniądze. Interweniowali policjanci i karabinierzy, którzy będą wyjaśniać pochodzenie wyrzuconego za burtę majątku.

Jak podał w środę włoski dziennik "La Repubblica", to co wydarzyło się tego dnia po południu u brzegów wyspy przypominało sceny z filmu akcji.

Wszystko zaczęło się w chwili, gdy w łodzi motorowej, znajdującej się w pobliżu portu skończyło się paliwo. Dwie z czterech osób na pokładzie dopłynęły do nabrzeża, by uzupełnić zapasy.

Wtedy jednostka, znoszona przez prąd w kierunku brzegu, zaczęła się kołysać. Ludzie wypoczywający na plaży uznali tę sytuację za zapowiedź nieuchronnego wypadku motorówki i dlatego powiadomili Straż Przybrzeżną. Właśnie w tym momencie, jak relacjonuje gazeta, sytuacja wymknęła się spod kontroli.

Wyrzucali do wody pakunki z pieniędzmi

Gdy mężczyzna i nastolatek, którzy znajdowali się na pokładzie, zauważyli zbliżające się służby ratunkowe, zaczęli wyrzucać do morza paczki z banknotami. Pakunki te dopłynęły prawie do brzegu, co z kolei wywołało wyścig plażowiczów, którzy rzucili się, by je wyłowić, gdy odkryto, co w nich jest.

Włoska Straż Przybrzeżna
Włoska Straż Przybrzeżna
Źródło zdjęcia: X/guardiacostiera

Na miejsce zdarzenia przybyli wraz z ratownikami także funkcjonariusze Gwardii Finansowej, policjanci i karabinierzy. Zatrzymali osoby, które zabrały znalezione pieniądze i odzyskali w ten sposób niemal całą gotówkę.

Służby ustalają okoliczności zdarzenia

Czterech pasażerów łodzi, z których jeden jest obywatelem Malty, zostało wylegitymowanych i przewiezionych do placówki Straży Przybrzeżnej przy plaży. Łódź odholowano do portu, gdzie zostanie szczegółowo przeszukana.

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Powód, dla którego na pokładzie motorówki znajdowało się tyle pieniędzy i przyczyny próby pozbycia się ich, pozostaje niejasny. Śledczy chcą zrekonstruować ruchy małej łodzi, aby ustalić, czy doszło do innych kontaktów - przekazał serwis AGI.

Służby konfiskowały motorówkę. Gotówka była podzielona na paczki i składała się z banknotów o różnych nominałach, od drobnych banknotów 5 i 10 euro do banknotów 100 euro.

Źródło: AGI, PAP
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Tagi:
WłochySycylia
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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