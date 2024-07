Potężna susza nawiedziła popularną wyspę. Hotele wstrzymują przyjmowanie turystów

czytaj dalej

W Paryżu trwają przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. To nie tylko ostatnie porządki na obiektach sportowych, ale także zakrojona na szeroką skalę akcja policji, która wypowiedziała wojnę podrabianym towarom. Podobne akcje odbywały się w Pekinie, Londynie czy Rio w poprzednich latach, jednak z mizernym skutkiem. We Francji pojawiły się głosy krytyki, że uderzają one w społeczności znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i popychają je w jeszcze większe ubóstwo.