Ryzyko recesji. "Ekonomiczne perspektywy kraju stają się coraz bardziej mroczne"

Spadek PKB Włoch jest większy niż przewidywano, spadają też wskaźniki zaufania inwestorów, a bezrobocie wzrosło w lipcu o 7,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Produkcja gospodarcza spadła w drugim kwartale o 1,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Podważone zaufanie inwestorów

Analitycy firmy Pantheon Macroeconomics oceniają, że jeszcze w tym roku Włochy mogą wejść w recesję, chociaż rząd premier Georgii Meloni nadal zakłada, że wzrost gospodarczy wyniesie 1 proc. Po dziesięciu miesiącach rządów Meloni ekonomiczne perspektywy kraju stają się coraz bardziej mroczne - komentuje AFP, odnotowując nastroje i oceny ekonomistów zebranych na tzw. Małym Davos, czyli dorocznej konferencji organizowanej przez think tank The European House-Ambrosetti w Cernobbio, na południu Włoch, która w tym roku rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. AFP przypomina, że zaufanie inwestorów i rynków podważyła decyzja rządu Meloni z początku sierpnia o wprowadzeniu 40-procentowego podatku od nadzwyczajnych zysków banków, która wywołała gwałtowne spadki na giełdzie w Mediolanie i spadek wartości aktywów bankowych, a ponadto zaszokowała rynki międzynarodowe.

Wyniki dużo poniżej średniej strefy euro

Indeks, który mierzy poziom zaufania szefów przedsiębiorstw, stracił w ciągu roku 12,5 pkt proc. i wynosi teraz 29, podczas gdy we wrześniu 2021 roku, za rządów premiera Mario Draghiego, sięgnął poziomu 70,6. Efektywność włoskiej gospodarki plasuje się teraz dużo poniżej średniej strefy euro, w której wzrost PKB wynosił w drugim kwartale 0,3 proc. Produkcja przemysłowa spadła w okresie od kwietnia do czerwca o 1,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Jedynym pozytywnym sygnałem, jaki odnotował Istat, jest spadek inflacji w sierpniu do poziomu 5,5 proc. w ujęciu rocznym; w lipcu było to 5,9 proc. Rząd Włoch dekretem z mocą ustawy ustanowił na początku sierpnia jednorazowy 40-procentowy podatek od zysków nadzwyczajnych banków, uzyskanych w wyniku podwyżek stóp procentowych wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny.