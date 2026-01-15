Logo TVN24
Ze świata

Skandal z ciastem w roli głównej. Influencerka oczyszczona z zarzutów

Mediolan. Chiara Ferragni po wyjściu z sali sądowej
Turyści w Mediolanie. Dzielnica Naviglio nocą
Źródło: Reuters Archive
Włoska influencerka modowa Chiara Ferragni została oczyszczona z zarzutów wprowadzania w błąd. To "koniec długotrwałego skandalu związanego z ciastem bożonarodzeniowym" - komentują tę głośną sprawę media.
Kluczowe fakty:
  • Konsumentów wprowadzać w błąd miały opakowania sugerujące, że kupno produktów wiąże się ze wsparciem szpitala i organizacji charytatywnej.
  • Włoski urząd antymonopolowy ukarał influencerkę, następnie sprawa trafiła do sądu.
Proces, który odbył się w środę w sądzie w Mediolanie w trybie przyspieszonym, miał charakter niejawny. Prokuratura wnioskowała o wyrok roku i ośmiu miesięcy za oszustwo kwalifikowane. Sąd uznał jednak, że Chiara Ferragni jest niewinna. - To koniec koszmaru - powiedziała Ferragni dziennikarzom po wyjściu z sali sądowej. - Bardzo się cieszę, że mogę przejąć kontrolę nad moim życiem i odzyskać je. To były bardzo trudne dwa lata. Wierzyłam w sprawiedliwość i sprawiedliwości stało się zadość - dodała.

Media piszą o "zakończeniu długotrwałego skandalu związanego z ciastem bożonarodzeniowym". Ten wybuchł, gdy włoski urząd antymonopolowy (AGCM) w 2023 roku nałożył grzywnę w wysokości ponad miliona euro na firmy kontrolowane przez Ferragni.

Spadła liczba użytkowników i zasięgi. To skutki nowego prawa
Influencerka bohaterką skandalu

Kara była wynikiem dochodzenia dotyczącego opakowań ciast pandoro. Influencerce, którą obecnie obserwuje na Instagramie ponad 28 milionów osób, zarzucano, że etykieta wprowadzała konsumentów w błąd, sugerując, że dochód ze sprzedaży wypieku zostanie przekazany na rzecz szpitala dziecięcego Regina Margherita w Turynie. Jak się okazało, producent ciasta, firma Balocco, przekazała szpitalowi jednorazową darowiznę w wysokości 50 tys. euro (ok. 210 tys. zł) przed wprowadzeniem go na rynek - przekazał portal BBC w środę.

Ferragni spotkała się z falą negatywnych opinii, zerwała współpracę z innymi firmami oraz przyznała się w grudniu 2023 roku do "błędu komunikacyjnego". Włoski rząd w związku z kontrowersjami zaostrzył przepisy dotyczące darowizn na cele charytatywne.

14 stycznia 2026 r.
Mediolan. Chiara Ferragni po wyjściu z sali sądowej
Źródło: PAP/EPA/Ansa

W 2024 roku Włoszka zgodziła się również zapłacić 1,2 mln euro na rzecz organizacji charytatywnej zajmującej się dziećmi, aby rozstrzygnąć drugą sprawę dotyczącą sprzedaży jajek wielkanocnych marki Ferragni. W tym przypadku influencerka została oskarżona o wprowadzanie kupujących w błąd, aby myśleli, że wspierają organizację charytatywną "I Bambini delle Fate", działającą na rzecz dzieci. Wpłata pieniędzy przez influencerkę była warunkiem ugody.

Proces Ferragni

Gdy na początku 2025 roku sprawa dotycząca wprowadzania konsumentów w błąd trafiła do sądu, Ferragni nazwała oskarżenia "głęboko niesprawiedliwymi", dodając, iż "szczerze wierzyła, że nie ma potrzeby przeprowadzania procesu, aby udowodnić, że nigdy nikogo nie oszukała". "Pozostajemy głęboko przekonani, że ta sprawa nie ma znaczenia karnego i że każdy kontrowersyjny element został już omówiony i rozwiązany przed AGCM" - przekazali prawnicy Ferragni w opublikowanym wówczas oświadczeniu.

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: Reuters, BBC, Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ansa

