Setki milionów po mafijnym bossie. Policja odnalazła majątek
Szef sycylijskiej cosa nostry ukrywał się przez prawie 30 lat i był poszukiwany na całym świecie. Został aresztowany w szpitalu w Palermo w 2023 roku. Po kilku miesiącach zmarł na chorobę nowotworową.
Jak podała Gwardia Finansowa, znaleziony majątek mafiosa pochodził z handlu narkotykami, który kontrolował przez dekady.
Akcja włoskiej policji
Podczas międzynarodowej operacji, koordynowanej przez prokuraturę do walki z mafią w Palermo i przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Gwardii Finansowej, aresztowano trzy osoby pod zarzutem wykorzystania pieniędzy z działalności przestępczej.
Operacja pozwoliła ustalić ogromny majątek pochodzący z ponownego inwestowania zysków uzyskiwanych od lat 80.
We współpracy z lokalną policją w innych krajach znaleziono majątek bossa bossów cosa nostry m.in. w Gibraltarze, a także w kilku miastach Hiszpanii, w tym w Maladze i Marbelli.