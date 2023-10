Spóźnili się 32 sekundy. Stracili szansę na pieniądze

czytaj dalej

Ceny w sklepach we wrześniu 2023 roku wzrosły średnio o 10,1 procent rok do roku - wynika z raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych", autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito. Dla porównania w sierpniu był to wzrost o 12,4 procent. Najmocniej podrożały dodatki spożywcze i chemia gospodarcza. Wcześniej Główny Urząd Statystyczny podawał, że inflacja we wrześniu była na poziomie 8,2 procent.