Tysiące kamer. Pierwszy taki system w kraju

czytaj dalej

Tatry z rekordową liczbą turystów. Do końca lipca odwiedziło je ponad 2,6 miliona osób. - Analizując te statystyki, przychodzi pewna refleksja, czy aby w Tatrach turystów nie jest za dużo. Jeżeli chodzi o przyrodę, to jeżeli każdy z turystów stosowałby się do zasad panujących w parku narodowym, to szkoda dla przyrody byłaby niewielka - mówi przewodnik i edukator z Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.