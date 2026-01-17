Kontrole, kary, zamknięte kluby. "Efekt Crans-Montana"

Logo TVN24
Ze świata

W Rzymie zamknięto trzy ekskluzywne kluby po wykryciu poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jak poinformował w sobotę "Il Messaggero", kontrole nasiliły się w następstwie tragicznego pożaru w szwajcarskim barze Le Constellation, gdzie zginęło 40 osób.

"Efekt Crans-Montana" - tak rzymska gazeta określiła serię kontroli w lokalach pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prowadzonych prawie trzy tygodnie po tragedii w kurorcie alpejskim.

Zamknięte kluby w Rzymie

W Wiecznym Mieście policja nakazała natychmiastowe zamknięcie trzech luksusowych klubów, cieszących się dużą popularnością wśród Rzymian i turystów.

Stwierdzono tam liczne poważne naruszenia przepisów, między innymi zablokowane przez wyposażenie i zamknięte na klucz wyjścia awaryjne, głośniki i oświetlenie zainstalowane na sufitach całkowicie niezgodnie z obowiązującymi normami, zastawione stołami przestrzenie, które powinny być puste na wypadek ewakuacji.

Kontrole we włoskich klubach

Ponadto kontrolerzy odkryli, że w lokalach nie było wymaganej liczby gaśnic, a faktyczne urządzenie klubów było niezgodne z dokumentacją, która została wcześniej zatwierdzona.

Jak dodała gazeta, największe zaniepokojenie kontrolerów wywołała droga ewakuacyjna z niższego poziomu jednego z lokali, na której znajdowało się wiele przeszkód .Jedno z wyjść bezpieczeństwa było zastawione lodówką.

Właściciele klubów otrzymali wielotysięczne grzywny.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BalkansCat/Shutterstock

