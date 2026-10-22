Ze świata Braki żywności i paliwa. Skutki protestów na południu kraju Oprac. Alicja Skiba |

Włochy. Zamieszki w Mediolanie 18 października Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Napoli/Fotogramma / Zuma Press / Forum

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Puste półki w działach warzyw i owoców oraz lodówki w supermarketach, stacje benzynowe zamknięte z powodu braku paliwa i długie kolejki do dystrybutorów, gdzie jeszcze jest benzyna i olej napędowy - tak wygląda Neapol w dniach akcji strajkowej, zorganizowanej przez związki zawodowe pracowników branży transportowej.

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Paraliż Neapolu

Protestujący kierowcy tirów nie dostarczają towarów do sklepów i blokują drogi. Na niektórych stacjach skończyło się paliwo i zostały zamknięte, a do tych, gdzie jeszcze ono jest, zjeżdżają się kierowcy z całego miasta i okolic.

Puste półki sklepowe w Neapolu Źródło zdjęcia: Ciro De Luca / Reuters / Forum

Klienci sklepów w wypowiedziach dla włoskich mediów przyznali, że coraz trudniej znaleźć świeże produkty; od warzyw i owoców po jajka i artykuły mleczne.

Dziennik "La Repubblica" podkreślił w czwartek, że Neapol jest "sparaliżowany" z powodu coraz większych braków w dostawach, a mieszkańcy na komunikatorach informują się nawzajem o tym, gdzie jeszcze można coś kupić i zatankować samochód.

Solidarność z protestującymi

Portal Napoli Today podał, że część sklepów może zostać czasowo zamknięta z powodu braku wielu produktów. Odnotował jednocześnie, że klienci w większości solidaryzują się z protestującymi.

Jak zaznaczył neapolitański dziennik "Il Mattino", w rezultacie strajku i blokad dróg wstrzymana w wielu miejscach została produkcja tamtejszego specjału, czyli mozzarelli z mleka bawolic. Zakłady serowarskie nie otrzymują jego dostaw.

Na stacjach w Neapolu brakuje paliwa Źródło zdjęcia: Napoli/Fotogramma / Zuma Press / Forum

"Hodowcy produkują mleko, ale nie są w stanie dostarczyć go do serowarni z powodu blokady transportu. W związku z tym wiele zakładów jest zamkniętych" - wyjaśnił gazecie dyrektor konsorcjum producentów słynnego sera Pier Maria Saccani. Przyznał, że branża ta znalazła się w poważnym kryzysie.

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Braki w innych regionach

Artykułów spożywczych i paliwa brakuje także w innych regionach na południu Włoch, między innymi w Kalabrii.

Strajkujący występują przeciwko tym firmom i kierowcom tirów, którzy chcą pracować. Doszło do przypadków przebijania opon w ciężarówkach. Niektórzy poprosili o eskortę sił porządkowych na trasie przejazdu ich tirów.

Na czwartek zwołano pilne posiedzenie rządu Giorgii Meloni, który według prasy ma zdecydować o przeznaczeniu ponad 500 milionów euro na pomoc dla branży transportowej, borykającej się z problemami z powodu rosnących cen paliw.