Włoska premier dostaje groźby po likwidacji dochodu obywatelskiego

Radziłabym ci zostać w domu, 160 tysięcy rodzin pozostaje bez dochodu (...). Czy na pewno wrócisz do domu? - to jedna z gróźb, którą dostała za pośrednictwem mediów społecznoościowych Giorgia Meloni, premier Włoch. Tysiące neapolitańczyków protestuje przeciwko likwidacji przez władze tak zwanego dochodu obywatelskiego – podała agencja prasowa Ansa.

W ciągu kilku godzin do premier Meloni skierowane były groźby ze strony osób kwestionujących zatrzymanie im dochodu obywatelskiego. Na Facebooku mieszkanka Caserty napisała: "Radziłabym ci zostać w domu, 160 tys. rodzin pozostaje bez dochodu (...). Czy na pewno wrócisz do domu?".

Meloni: w walce z przestępczością zorganizowaną ten rząd się nie cofnie

Zawieszenie gwarantowanego dochodu obywatelskiego

W 2023 roku Włosi żegnają się z tzw. gwarantowanym dochodem obywatelskim, który wynosił miesięcznie do 780 euro na osobę. Pod koniec lipca 169 tys. rodzin otrzymało SMS z zakładu ubezpieczeń o zawieszeniu dotacji od sierpnia. Ostatnia parta SMS-ów została wysłana 25 sierpnia do prawie 33 tys. ludzi. W poniedziałek doszło w Neapolu do wielkiego protestu, a na początku sierpnia w Terrasini w prowincji Palermo 60-latek próbował podpalić biura burmistrza i siebie. Miał ze sobą kanister z benzyną i krzyczał do burmistrza Giosue Maniaci: "Spalę wszystko, jeśli mi nie pomożesz".