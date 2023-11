Japoński miliarder urządza urodziny na bogato. Wynajął dwa teatry i pięć hoteli

czytaj dalej

Banki udzieliły we wrześniu 2023 roku kredytów mieszkaniowym o łącznej wartości 6 miliardów 360 milionów złotych - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. To wynik lepszy zarówno w ujęciu miesięczny, jak i rocznym. Spadło średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów, co jest dobrą informacją dla kredytobiorców.