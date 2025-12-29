Logo TVN24
Ze świata

Overtourism i "przeciwna tendencja". Ministra komentuje

shutterstock_2530686955
Sardynia, Włochy
Źródło: Reuters Archive
Wyzwaniem w 2026 roku będzie walka z undertourismem, czyli zjawiskiem zbyt małej liczby turystów - stwierdziła włoska ministra turystyki Daniela Santache. Jej zdaniem priorytetem stanie się ożywienie miejscowości, które pozostają obecnie poza głównymi szlakami zwiedzających.

Według danych włoskiego ministerstwa turystyki za 2025 rok w hotelach i innych miejscach zarezerwowanych było 479 milionów noclegów, czyli o 3 procent więcej niż w poprzednim roku.

Miliardy euro od turystów

Siłą napędową branży, zdaniem Santanche, jest w dużym stopniu obecność cudzoziemców. Stanowią oni 55 procent wszystkich turystów, a przybyło ich do Włoch o 4 procent więcej niż w 2024 roku.

Jeśli chodzi o obecność zagranicznych turystów, to więcej przyjechało ich do Włoch niż do Francji i Hiszpanii - odnotowano w raporcie resortu. Ponadto z danych tych wynika, że obcokrajowcy zatrzymują się w hotelach, pensjonatach i innych miejscach noclegowych średnio na dłużej niż w obu tych krajach: na 4 doby. Roczne wydatki turystów w całych Włoszech to ponad 46 miliardów euro.

Rekordowy, jak zaznaczono, jest także grudzień z prawie 20 milionami zarezerwowanych noclegów, przede wszystkim w górach. To według resortu znaczny wzrost w porównaniu z dwoma ostatnimi latami. Według prognoz liczba zagranicznych turystów oczekiwanych w całym sezonie zimowym będzie o 21 procent wyższa niż przed rokiem. W czołówce cudzoziemców przybywających zimą są także Polacy.

"Undertourism, czyli niewystarczająca turystyka"

Ministra turystyki podkreśliła zarazem: - Jesteśmy krajem jakości, na którą stawiamy, a nie liczb.

- Magicznym słowem kluczem roku 2026 będzie undertourism, czyli niewystarczająca turystyka - oświadczyła Santanche.

- Zwłaszcza latem tego roku bardzo dużo mówiono o nadmiernej turystyce (overtourism), która przynosi utrudnienia mieszkańcom. Ja zaś skupiam się na mówieniu o przeciwnej tendencji. To dlatego, że 75 procent turystów, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, odwiedza tylko 4 procent jego terytorium, a dokładnie 10 ze 110 włoskich prowincji - wyjaśniła.

- Zatem podstawowym zadaniem, mającym na celu zwiększenie turystyki we Włoszech, jest troska o 96 procent terytorium, cierpiącego właśnie z powodu tego, co nazywam undertourismem. Uważam, że cały wysiłek należy skierować na te rejony - stwierdziła ministra.

Zwróciła uwagę na promocję małych, malowniczych miasteczek w wielu częściach Italii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1986360074
Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Nowa era podróżowania. Pięć trendów w turystyce
Turystyka
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
Turystyka

Nowy magnes na turystów

Daniela Santanche wyraziła też opinię, że istotnym bodźcem dla dalszego rozwoju branży turystycznej jest decyzja UNESCO o wpisaniu włoskiej kuchni na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Jak przypomniała, to pierwszy raz w historii, kiedy cała narodowa kuchnia otrzymała taki status.

- Według mnie to nadzwyczaj ważne wyróżnienie przyciągnie wiele osób do naszych 5600 miasteczek, bo to tam powstaje zdecydowana większość naszych gastronomicznych znakomitości - dodała ministra.

Jej zdaniem właśnie z tego powodu należy spodziewać się tam znacznego wzrostu ruchu turystycznego.

Daniela Santanche ogłosiła również: - Chcemy być krajem turystycznym przez 12 miesięcy w roku, a nie tylko w sezonie zimowym czy letnim. Podkreśliła przy tym, że nie można oddzielić od siebie słów: turystyka i zrównoważony rozwój.

Ministra stwierdziła też, że coraz częściej zagraniczni turyści przyjeżdżają do Włoch, chcąc dowiedzieć się, jak produkuje się ser mozzarellę czy jak wygląda proces produkcji wina.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Włochy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica