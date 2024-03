Był postrachem hotelarzy. Zmieniał tożsamość, ale nie sposób działania

Nagle znikał nie płacąc rachunku

Przedstawiał się wszędzie jako menedżer międzynarodowych firm, znanych włoskich domów mody i koncernów motoryzacyjnych. Pokój w luksusowych hotelach rezerwował przez telefon, podjeżdżał wynajętym drogim samochodem i zawsze był bez bagażu, wyłącznie z kilkoma osobistymi rzeczami w plastikowych torbach. Zawsze zaaferowany, pochłonięty telefonicznymi rozmowami nagle znikał nie płacąc rachunku. O jego oszustwach zaczęło być głośno dzięki czemu poszkodowani hotelarze zjednoczyli wysiłki, by stworzyć wizerunek oszusta, a potem doprowadzić do jego zidentyfikowania. Ich czujność doprowadziła do namierzenia rzekomego menedżera, wobec którego podejrzeń jako pierwsza nabrała pokojówka, gdy zobaczyła jego pusty pokój. W recepcji przyznał, że nie ma pieniędzy, by zapłacić rachunek w wysokości 6500 euro.

Zakaz wstępu do 32 gmin

Wezwani do hotelu karabinierzy puścili go wolno. Do momentu skazania nie można zastosować wobec niego żadnego środka zapobiegawczego. Jedyna możliwość, jaką wykorzystano w tej sytuacji, to zakaz wstępu do 32 gmin, wydany przez lokalne władze.