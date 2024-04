Ojciec miał dość 30-latka bez pracy. Poszedł do sądu

Dziennik "La Repubblica" podał, że syn mężczyzny od chwili ukończenia technikum w wieku 19 lat pracował tylko dorywczo. Jego ojciec zwrócił się do wymiaru sprawiedliwości, by nakłonić go do znalezienia stałej pracy i usamodzielnienia się. - To bardzo bolesna inicjatywa, która miała cel wychowawczy - tak złożenie pozwu skomentowała adwokatka Federica Viotto.