Słynna marka zrywa współpracę z ponad 200 firmami

shutterstock_2588066985_1
Prada to znana na cały świat marka modowa
Źródło: Reuters
Prada zerwała współpracę z ponad 200 dostawcami po tym, jak wykryto uchybienia w prawach pracowników. Luksusowa włoska marka odzieżowa prowadziła kontrole od 2020 roku - przekazał dziennik "Financial Times".

Marka z siedzibą w Mediolanie ma ponad 1000 zarejestrowanych dostawców i podwykonaców w północnych i środkowych Włoszech. W ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadziła wśród nich ponad 850 kontroli. Ponad jedna czwarta audytów zakończyła się zerwaniem współpracy - w sumie z 222 firmami.

Jak wykazało wewnętrzne śledztwo, w zakładach dochodziło do naruszeń prawa pracy - podał "FT".

Nielegalne dormitoria i nieszanowanie BHP

Dodał, że najczęściej zdarzały się przypadki takiego nieprzestrzegania przepisów, jak na przykład: nieodpowiednie środki bezpieczeństwa i higieny pracy czy problemy związane z gospodarowaniem odpadami.

W samym 2025 r. firma miała przeprowadzić 188 kontroli dostawców i zerwała współpracę z 43 z nich. Sześć z nich dotyczyło przypadków, kiedy dostawcy zatrudniali bez upoważnienia pracowników, którzy z kolei nocowali w "nielegalnych dormitoriach".

Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?

Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?

Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"

Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"

Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska

Włoska branża luksusowa pod lupą

Jak opisał "FT", prokuratorzy z Mediolanu - miasta, które jest włoskim centrum przemysłu modowego - prowadzą śledztwo w sprawie wykorzystywania pracowników w fabrykach tekstylnych.

Rosnący popyt na towary luksusowe w ciągu ostatnich lat spowodował większą presję na producentów. Włoskie władze wzięły pod lupę kilka marek - podejrzewane są one o niewłaściwy nadzór nad dostawcami, którzy mieli przekazywać część produkcji podwykonawcom wykorzystującym imigrantów.

W ubiegłym roku włoska prokuratura podała, że odkryła system wyzysku "tak głęboko zakorzeniony i udowodniony, że można go uznać za część polityki biznesowej mającej na celu wyłącznie zwiększenie zysków" - napisał "FT".

Prada nie została objęta dochodzeniem, jednak w grudniu mediolańskie organy ścigania zwróciły się do firmy z prośbą o przekazanie informacji na temat jej łańcucha dostaw.

Największe luksusowe marki modowe

Prada jest jedną z bardziej znanych marek. Jeśli chodzi o największe na świecie firmy sprzedające dobra luksusowe to należy wymienić między innymi LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), Hermes, Richemont, Kering czy Chanel.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: "Financial Times"

Źródło zdjęcia głównego: Svet foto/Shutterstock

ModaPracaPrawa człowiekaWłochy
