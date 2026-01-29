Słynna marka zrywa współpracę z ponad 200 firmami

Prada to znana na cały świat marka modowa Źródło: Reuters

Marka z siedzibą w Mediolanie ma ponad 1000 zarejestrowanych dostawców i podwykonaców w północnych i środkowych Włoszech. W ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadziła wśród nich ponad 850 kontroli. Ponad jedna czwarta audytów zakończyła się zerwaniem współpracy - w sumie z 222 firmami.

Jak wykazało wewnętrzne śledztwo, w zakładach dochodziło do naruszeń prawa pracy - podał "FT".

Nielegalne dormitoria i nieszanowanie BHP

Dodał, że najczęściej zdarzały się przypadki takiego nieprzestrzegania przepisów, jak na przykład: nieodpowiednie środki bezpieczeństwa i higieny pracy czy problemy związane z gospodarowaniem odpadami.

W samym 2025 r. firma miała przeprowadzić 188 kontroli dostawców i zerwała współpracę z 43 z nich. Sześć z nich dotyczyło przypadków, kiedy dostawcy zatrudniali bez upoważnienia pracowników, którzy z kolei nocowali w "nielegalnych dormitoriach".

Włoska branża luksusowa pod lupą

Jak opisał "FT", prokuratorzy z Mediolanu - miasta, które jest włoskim centrum przemysłu modowego - prowadzą śledztwo w sprawie wykorzystywania pracowników w fabrykach tekstylnych.

Rosnący popyt na towary luksusowe w ciągu ostatnich lat spowodował większą presję na producentów. Włoskie władze wzięły pod lupę kilka marek - podejrzewane są one o niewłaściwy nadzór nad dostawcami, którzy mieli przekazywać część produkcji podwykonawcom wykorzystującym imigrantów.

W ubiegłym roku włoska prokuratura podała, że odkryła system wyzysku "tak głęboko zakorzeniony i udowodniony, że można go uznać za część polityki biznesowej mającej na celu wyłącznie zwiększenie zysków" - napisał "FT".

Prada nie została objęta dochodzeniem, jednak w grudniu mediolańskie organy ścigania zwróciły się do firmy z prośbą o przekazanie informacji na temat jej łańcucha dostaw.

Największe luksusowe marki modowe

Prada jest jedną z bardziej znanych marek. Jeśli chodzi o największe na świecie firmy sprzedające dobra luksusowe to należy wymienić między innymi LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), Hermes, Richemont, Kering czy Chanel.

