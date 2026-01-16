Miasto dla bogaczy. Tu jest największe zagęszczenie

Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło: TVN24

Mediolan to raj dla milionerów. Dziennik ekonomiczny "Il Sole 24 Ore" podał na podstawie raportu londyńskiej firmy doradczej, że w stolicy Lombardii, której ludność wynosi około 1,3 mln - mieszka 115 tysięcy osób z aktywami płynnymi o wartości miliona dolarów.

Analizując dane z rankingu najbogatszych miast świata dziennik zaznaczył, że milionerem jest co 12 mieszkaniec Mediolanu - licząc wszystkich zarejestrowanych w ewidencji ludności, włącznie z noworodkami.

Paryż i Nowy Jork w czołówce

Dla porównania, jak odnotowano, z raportu wynika, że w Nowym Jorku milioner przypada na 22 mieszkańców, a w Londynie - na 41.

W przypadku Paryża, w obrębie jego "murów", czyli granic administracyjnych właściwego miasta, lecz bez przedmieść, mieszka tam jeden milioner na 14 mieszkańców.

Panorama Mediolanu Źródło: Arcansel/Shutterstock

Powyżej 100 milionów dolarów

Jak zauważył włoski dziennik, jeszcze bardziej wymowny jest wskaźnik dotyczący osób z majątkiem płynnym powyżej 100 milionów dolarów. W Mediolanie jest ich obecnie 182, czyli prawie tyle samo, co w księstwie Monako (192).

Ponadto, włoskie miasto będące centrum biznesu, finansów i mody, jest obok Dubaju i Miami wymieniane w czołówce tych, dla których prognozuje się wysoki wzrost liczby milionerów.

