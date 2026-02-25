Logo TVN24
Słynna marka w ogniu krytyki. Przez grafiki

Sklep Gucci, Mediolan, Włochy
Pokaz mody w Paryżu. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters
Włoski dom mody Gucci jest krytykowany po publikacji wygenerowanych przez sztuczną inteligencję grafik, które promują nadchodzący pokaz podczas Milan Fashion Week. Legendarnej marce zarzuca się, że kampania nie przystaje do jej luksusowego wizerunku i deklarowanego przywiązania do "kreatywności i włoskiego rzemiosła" - opisuje portal stacji BBC.

Opublikowane w mediach społecznościowych grafiki, wyraźnie oznaczone jako "stworzone z użyciem AI", wywołały falę krytyki. Internauci podważają sens zastępowania prawdziwych modelek i fotografów technologią, zarzucając marce odejście od własnych wartości.

"Ponure czasy, kiedy Gucci nie potrafi znaleźć prawdziwej mediolańskiej babci, by założyła strój z 1976 roku" - napisał jeden z komentujących.

Krytycy mówią o "AI slop", czyli zalewie niskiej jakości treści generowanych przez sztuczną inteligencję, i pytają, dlaczego luksusowy dom mody sięga po rozwiązania kojarzone z cięciem kosztów.

Nie jest to pierwszy raz

Kontrowersje pojawiły się tuż przed pierwszym pokazem nowej wizji dyrektora kreatywnego Gucci. Demna Gvasalia ma w piątek zaprezentować swoją kolekcję na mediolańskim wybiegu.

To jednak nie pierwszy raz, gdy marka korzysta z AI w działaniach marketingowych. W grudniu opublikowała wygenerowane wideo, na którym modelka idzie po wybiegu, a fotografowie za jej plecami dosłownie przewracają się, próbując zrobić jej zdjęcie - przypomniał BBC.

Z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji korzystały również inne marki - zarówno projektanci, jak Valentino, a także sieciówki - jak np. H&M. Często tłumaczono to eksperymentem kreatywnym.

Ryzyko dla wizerunku luksusu

Dr Priscilla Chan z Fashion Institute przy Manchester Metropolitan University zwraca uwagę na zagrożenia związane z sięganiem po nowe technologie w marketingu.

Jak podkreśla, wcześniejsze innowacje przynosiły "wiele darmowego, pozytywnego rozgłosu", jednak w przypadku AI istnieje ryzyko "znacznego negatywnego rozgłosu".

- Myślę, że szczególnie luksusowe marki modowe muszą zwracać uwagę na to, czy najnowsza technologia może stworzyć pozytywny wizerunek dla ich marek - powiedziała.

Zróżnicowane opinie o kampanii AI

Nie wszyscy użytkownicy mediów społecznościowych krytykują kampanię. Część z nich uważa, że Gucci udało się uchwycić "mediolański glamour", nie tracąc przy tym własnej tożsamości.

Fotografka Tati Bruening, znana w serwisie TikTok jako illumitati i obserwowana przez 2,4 mln użytkowników, przyznała w rozmowie z BBC News, że "ogólnie nie jest fanką" wykorzystywania AI przez domy mody, choć dopuszcza ograniczone zastosowanie tej technologii.

- Są sposoby używania AI, które nie ingerują w ekosystem kreatywny i nie widzę w tym problemu - powiedziała, wskazując na retusz, drobne poprawki czy tworzenie moodboardów.

- Istnieje różnica między ulepszaniem lub edytowaniem prostych rzeczy za pomocą AI a generowaniem obrazów - dodała.

Pete Hegseth
AI w tajnych systemach USA. Pentagon rozważa nadzwyczajne kroki wobec Anthropic
Tech
Donald Trump
Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę
Tech
shutterstock_2682945959
AI zapalnikem kryzysu? Szef jednego z największych banków wskazuje na zagrożenia
Rynki

Bruening nie wyklucza również, że kampania mogła być świadomą prowokacją. - Nie sądzę, by ta kampania była koniecznie stworzona po to, by odzwierciedlać luksus, lecz by stworzyć komentarz na temat tego, czym luksus właściwie jest - dodała.

BBC zwrócił się od Gucci i właściciela marki - firmy Kering - z prośbą o komentarz, ale nie otrzymał odpowiedzi.

Opracował Jan Sowa /kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Cristi Croitoru/Shutterstock

AIModaSztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica