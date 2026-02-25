Słynna marka w ogniu krytyki. Przez grafiki

Pokaz mody w Paryżu. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters

Opublikowane w mediach społecznościowych grafiki, wyraźnie oznaczone jako "stworzone z użyciem AI", wywołały falę krytyki. Internauci podważają sens zastępowania prawdziwych modelek i fotografów technologią, zarzucając marce odejście od własnych wartości.

"Ponure czasy, kiedy Gucci nie potrafi znaleźć prawdziwej mediolańskiej babci, by założyła strój z 1976 roku" - napisał jeden z komentujących.

Krytycy mówią o "AI slop", czyli zalewie niskiej jakości treści generowanych przez sztuczną inteligencję, i pytają, dlaczego luksusowy dom mody sięga po rozwiązania kojarzone z cięciem kosztów.

Nie jest to pierwszy raz

Kontrowersje pojawiły się tuż przed pierwszym pokazem nowej wizji dyrektora kreatywnego Gucci. Demna Gvasalia ma w piątek zaprezentować swoją kolekcję na mediolańskim wybiegu.

To jednak nie pierwszy raz, gdy marka korzysta z AI w działaniach marketingowych. W grudniu opublikowała wygenerowane wideo, na którym modelka idzie po wybiegu, a fotografowie za jej plecami dosłownie przewracają się, próbując zrobić jej zdjęcie - przypomniał BBC.

Z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji korzystały również inne marki - zarówno projektanci, jak Valentino, a także sieciówki - jak np. H&M. Często tłumaczono to eksperymentem kreatywnym.

Ryzyko dla wizerunku luksusu

Dr Priscilla Chan z Fashion Institute przy Manchester Metropolitan University zwraca uwagę na zagrożenia związane z sięganiem po nowe technologie w marketingu.

Jak podkreśla, wcześniejsze innowacje przynosiły "wiele darmowego, pozytywnego rozgłosu", jednak w przypadku AI istnieje ryzyko "znacznego negatywnego rozgłosu".

- Myślę, że szczególnie luksusowe marki modowe muszą zwracać uwagę na to, czy najnowsza technologia może stworzyć pozytywny wizerunek dla ich marek - powiedziała.

Zróżnicowane opinie o kampanii AI

Nie wszyscy użytkownicy mediów społecznościowych krytykują kampanię. Część z nich uważa, że Gucci udało się uchwycić "mediolański glamour", nie tracąc przy tym własnej tożsamości.

Fotografka Tati Bruening, znana w serwisie TikTok jako illumitati i obserwowana przez 2,4 mln użytkowników, przyznała w rozmowie z BBC News, że "ogólnie nie jest fanką" wykorzystywania AI przez domy mody, choć dopuszcza ograniczone zastosowanie tej technologii.

- Są sposoby używania AI, które nie ingerują w ekosystem kreatywny i nie widzę w tym problemu - powiedziała, wskazując na retusz, drobne poprawki czy tworzenie moodboardów.

- Istnieje różnica między ulepszaniem lub edytowaniem prostych rzeczy za pomocą AI a generowaniem obrazów - dodała.

Bruening nie wyklucza również, że kampania mogła być świadomą prowokacją. - Nie sądzę, by ta kampania była koniecznie stworzona po to, by odzwierciedlać luksus, lecz by stworzyć komentarz na temat tego, czym luksus właściwie jest - dodała.

BBC zwrócił się od Gucci i właściciela marki - firmy Kering - z prośbą o komentarz, ale nie otrzymał odpowiedzi.

