Były prezes Europejskiego Banku Centralnego premierem Włoch

Mario Draghi ma 73 lata i jest najbardziej znanym na świecie włoskim ekonomistą. W latach 2005-2011 był prezesem włoskiego banku centralnego, a następnie do 2019 roku szefem Europejskiego Banku Centralnego. Na jego kadencję przypadł ciężki kryzys finansowy, zwłaszcza w strefie euro. Deklarował wówczas, że trzeba zrobić wszystko, co można, by ratować wspólną europejską walutę. Draghi zyskał przydomek "SuperMario".