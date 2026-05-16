Ze świata

Luksusowe jachty poza kontrolą fiskusa. Flota "widmo" na Sardynii

Gwardia Finansowa odkryła sto jachtów zacumowanych w portach na Sardynii, zupełnie nieznanych włoskiemu fiskusowi. Ich właściciele są zameldowani we Włoszech, ale jednostki te, niektóre luksusowe, pływały pod banderami innych państw - podały media informując o policyjnej operacji pod kryptonimem "Red Jack".

Odkryte przez funkcjonariuszy Gwardii Finansowej jednostki pływały na włoskich wodach i są własnością Włochów, ale krajowy fiskus nie wiedział o ich istnieniu.

Wartość tego niewidocznego dotąd majątku morskiego przekracza 48 milionów euro. Policja skarbowa zaznaczyła, że kary administracyjne dla właścicieli mogą sięgnąć 23 milionów euro.

Jak wyjaśniono, wykryty proceder polega na omijaniu włoskiego systemu podatkowego poprzez rejestrowanie jachtów i innych jednostek za granicą, co pozwala także obniżyć koszty ich utrzymania i ubezpieczenia.

Operacja "Red Jack"

Operacja została przeprowadzona przez specjalną jednostkę Gwardii Finansowej z Cagliari. Jeszcze w zeszłym roku podczas rutynowej kontroli na morzu rozpoczęto szczegółowe rewizje w portach na Sardynii, w wyniku których znaleziono 100 "jachtów- widm"- podkreśliła Ansa, włoska agencja prasowa. Okazało się, że nie zostały one zapisane w zeznaniach podatkowych, w których należy wykazać posiadanie ruchomości zarejestrowanych za granicą.

Włoska agencja przytoczyła fragment oświadczenia funkcjonariuszy: "Stała obecność naszej floty wzdłuż wybrzeża, w połączeniu ze zdolnością do analizy śledczej, pozwala skutecznie zwalczać transnarodowe unikanie płacenia podatków oraz używanie zagranicznych bander w celu ukrycia ogromnych majątków".

Media zaznaczyły, że była to jedna z największych operacji policyjnych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczo-finansowej w sektorze prywatnej żeglugi.

Źródło: PAP
