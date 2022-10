Kolejna luksusowa rezydencja rosyjskiego oligarchy "zamrożona"

czytaj dalej

Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Ulży to kredytobiorcom - wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Rząd przyjął we wtorek projekt, który uprawnia notariuszy między innymi do dokonywania wpisów hipotek w księgach wieczystych i wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Teraz w dużych miastach na wpis do księgi wieczystej czeka się nawet ponad rok.