Od 1 września nowe restrykcje we Włoszech

Premier Włoch Mario Draghi wprowadził system przepustek covidowych na początku wakacji, aby zachęcić ludzi do szczepień. Do tej pory przepustka była wymagana przy wstępie do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, kin, teatrów, muzeów i zabytków, na basen, do siłowni, parków rozrywki, na imprezy sportowe i targowe.