Konfiskata 45 kilometrów łańcuchów ze świątecznymi lampkami

Produkty bez norm europejskich

W jednym z bolońskich sklepów, sprzedającym różne artykuły do domu, funkcjonariusze natrafili na dziesiątki tysięcy importowanych dekoracji pozbawionych znaku CE, potwierdzającego, że spełniają normy europejskie. Rekordowe znalezisko to łańcuchy z lampkami, których łączną długość obliczono na 45 kilometrów. Można by nimi obficie opleść, jak zauważono, ulice w całym historycznym centrum miasta. Poza tym skonfiskowano 120 tysięcy różnych ozdób świątecznych bez jakichkolwiek informacji, wymaganych przez kodeks konsumenta. Sprawa została skierowana do lokalnej Izby Handlu.