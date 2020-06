Małe włoskie miasteczko oferuje darmowe wakacje. Są jednak warunki

San Giovanni in Galdo w regionie Molise na południu Włoch oferuje bezpłatne tygodniowe wakacje. Można już składać wnioski o udział w programie.

W związku poważnym kryzysem sektora turystycznego w wyniku pandemii COVID-19 we Włoszech pojawiają się różne inicjatywy, mające na celu jego ożywienie.

Licząca około 600 mieszkańców miejscowość San Giovanni in Galdo koło Campobasso w ramach lokalnego projektu "Sprezentuj sobie Molise" oferuje darmowe pakiety wakacyjne latem tego roku. Jak wskazano, San Giovanni in Galdo może pochwalić się strategicznym położeniem. W bardzo krótkim czasie - około 40 minut - możemy dostać się stamtąd samochodem nad morze lub w góry. San Giovanni in Galdo jest położone dwie godziny drogi od Rzymu i Neapolu.