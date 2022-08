120 tysięcy firm zagrożonych, groźba fali zwolnień

We Włoszech 120 tysiącom firm grozi zamknięcie do pierwszej połowy przyszłego roku z powodu wysokich cen energii i rosnącej inflacji - alarmuje Konfederacja Handlu (Confcommercio). Według przedstawionej w czwartek prognozy pracę może utracić 370 tysięcy osób.

"Scenariusz, który wywołuje obawy"

Łączne wydatki sektora handlu i usług na energię w tym roku sięgną 33 miliardów euro, podczas gdy przed rokiem było to 11 miliardów - zaznaczyła organizacja.

"To scenariusz, który wywołuje poważne obawy" - głosi komunikat Confcommercio, w którym zawarto też apel do rządu o większą pomoc dla biznesu.

Ceny gazu ziemnego

W tym tygodniu cena gazu na europejskim rynku hurtowym osiągnęła nowy rekord, osiągając poziom 291 euro/MWh. Surowiec drożeje po tym, gdy rosyjski koncern energetyczny Gazprom zapowiedział w piątek trzydniowe zamknięcie całego gazociągu Nord Stream 1. Jak wynika z komunikatu firmy, gaz nie popłynie do Niemiec w dniach od 31 sierpnia do 2 września. Wraz z rosnącymi cenami gazu oraz wzrostem kursu uprawnień do emisji CO2 coraz droższa jest też produkcja prądu.