Właściciele Biedronki najbogatsi w Portugalii

Czy bank może wstrzymać wypłatę spłaconych rat, aż klienci zwrócą pożyczony kredyt? To jedna z kwestii, którą zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie. We wtorek sąd podjął decyzję w kolejnej odsłonie najgłośniejszej sprawy frankowiczów - Dziubak vs Raiffeisen Bank. Mecenas Grzegorz Sikorski, jeden z pełnomocników Państwa Dziubak poinformował TVN24 Biznes o szczegółach prawomocnego wyroku.