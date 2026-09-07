Ze świata Kolejne urządzenia wybuchowe w Niemczech. Nowe informacje Oprac. Alicja Skiba |

Tomasz Kanik: praca elektrowni w Brandenburgii szybko przywrócona do normy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Po atakach na sieć energetyczną w Nadrenii Północnej-Westfalii i Brandenburgii urządzenia wybuchowe znaleziono również w pobliżu linii wysokiego napięcia w Saksonii. Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem saksońskiej prokuratury i policji do tej pory łącznie było ich 21.

Bez zagrożenia dla ludności

Wszystkie urządzenia zostały rozbrojone. - Nie doszło do żadnych szkód ani zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Nie ma zagrożenia dla ludności - przekazały służby.

Według władz, urządzenia miały poprzez wywołanie zwarcia doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia.

Wiadomo, że osiem urządzeń wybuchowych znaleziono na południe od stacji elektroenergetycznej Baerwalde w powiecie Budziszyn, a cztery na wschód od stacji Graustein w powiecie Goerlitz.

Reuters ponadto przekazał w poniedziałek powołując się na niemieckie władze, że na południe od stacji elektrycznej Graustein, w pobliżu linii wysokiego napięcia, odkryto dziewięć kolejnych domowej roboty urządzeń zawierających materiały wybuchowe.

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Akt sabotażu niedaleko granicy z Polską

W Niemczech w ostatnich dniach doszło do serii prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej. W piątek policja znalazła urządzenia wybuchowe koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec, podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim. Tam nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni.

We wtorek w pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde we wschodnich Niemczech - oddalonej o 20 km od granicy z Polską - odnaleziono ładunki wybuchowe. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii określił zdarzenie jako "akt sabotażu", który doprowadził do samoczynnego wyłączenia jednego z bloków w elektrowni.

Jaenschwalde, położona nieopodal Chociebuża, jest największą elektrownią węglową Brandenburgii i uchodziła za centrum dawnego okręgu energetycznego NRD. Elektrownia ma zostać wyłączona w 2028 roku.