Putin zlecił zadanie rządowi. Chodzi o współpracę z Chinami

Sztuczna inteligencja i nakaz Putina

Dodał, że zachodnie sankcje mające na celu ograniczenie dostępu Moskwy do technologii, których potrzebuje do prowadzenia wojny z Ukrainą, sprawiły, że najwięksi światowi producenci mikroprocesorów wstrzymali eksport do Rosji. To z kolei znacząco ograniczyło ambicje kraju w zakresie AI.