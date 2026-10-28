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Putin: Elon Musk to genialny człowiek, prawdziwy geniusz

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Władimir Putin
Trump nie potwierdził telefonu do Muska. "Najważniejsze jest, że przywrócił to"
Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV / POOL
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Prezydent Władimir Putin nazwał w środę Elona Muska "genialnym człowiekiem" i "geniuszem" - przekazał Reuters. Rosyjski przywódca przyznał jednocześnie, że Rosja dopiero zaczyna wdrażać własną odpowiedź na jego system internetu satelitarnego Starlink.

Wyznanie to było tym bardziej wymowne, że wojskowa wersja Starlinka - stworzona przez należącą do Muska firmę SpaceX - od początku wojny z Rosją służy ukraińskim siłom zbrojnym jako kluczowy element prowadzenia operacji z użyciem dronów oraz łączności na polu walki.

Putin wypowiedział się o Musku podczas prezentacji ministra rozwoju cyfrowego Maksuta Szadajewa, który poinformował, że Rosja wyniosła na orbitę ponad 30 satelitów w ramach budowy własnego odpowiednika Starlinka.

- Chcę tylko podkreślić, że to z naszej strony dopiero pierwszy krok. Elon Musk to genialny człowiek, to po prostu prawdziwy geniusz - powiedział Putin w obecności grupy afrykańskich przywódców biorących udział w szczycie w Moskwie.

Rosja buduje własną wersję Starlinka

Odpowiadając na pytanie Putina, Szadajew podał, że Musk dysponuje już ponad pięcioma tysiącami działających satelitów niskoorbitowych - choć według niezależnego serwisu śledzącego Orbital Radar ich rzeczywista liczba jest bliska 10 tysiącom.

- Ponad pięć tysięcy, podczas gdy my stawiamy dopiero pierwsze kroki. Jesteśmy jednak dumni, że podjęliśmy to wyzwanie i zaczęliśmy to robić samodzielnie - zaznaczył Putin, dodając, że głównym zadaniem jest teraz "przejście od jakości do ilości".

- Pozostajemy w ścisłym kontakcie z naszymi amerykańskimi partnerami - w tym z panem Muskiem - ponieważ niezwykle ważne jest, aby na orbicie nie wchodzić sobie w drogę oraz zachować odpowiednią dyscyplinę i porządek - oświadczył.

Starlink wykorzystuje konstelację satelitów krążących na znacznie niższych wysokościach niż tradycyjne satelity geostacjonarne, co pozwala skrócić czas przesyłu sygnału.

Ograniczenie łączności systemu Starlink w Ukrainie

Ukraina w ogromnym stopniu polega na tym systemie oraz na jego wojskowej wersji Starshield. Jednak na początku tego miesiąca Kijów skarżył się na drastyczne obniżenie limitów prędkości, które osłabiły zdolność wojska do przechwytywania rosyjskich dronów bojowych i wymusiły odwołanie części operacji.

Problemy te dodatkowo zaostrzyły napięcia na linii Kijów-Waszyngton po tym, jak Donald Trump ogłosił porozumienie w sprawie zakupu rosyjskiego oleju napędowego, Prezydent USA wywierał również naciski na Kijów, by ten zaprzestał ataków na rosyjskie rafinerie. Mówił również, że nadszedł czas, "by Ukraina wybrała nowego prezydenta".

W miniony weekend Ukraina poinformowała, że Starlink i Starshield działają już z pełną wydajnością, jednak Musk zarzucił ukraińskiemu wojsku naruszenie regulaminu SpaceX. Ani Musk, ani rząd USA - który zarządza systemem Starshield wykorzystującym technologię Starlinka - nie wzięli na siebie odpowiedzialności za wprowadzenie ograniczeń prędkości.

Przedstawiciele rosyjskich władz już wcześniej wypowiadali się o Musku w samych superlatywach. W 2025 roku pełnomocnik Putina ds. inwestycji Kiriłł Dmitrijew zadeklarował, że Rosja chętnie nawiązałaby z nim współpracę przy misji na Marsa.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Władimir PutinElon MuskstarlinkSpaceX
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