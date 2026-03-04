Logo TVN24
Ze świata

Wizz Air przedłuża zawieszenie lotów

Wizz Air
Linie lotnicze odwołują loty do wielu krajów Bliskiego Wschodu. Jak powinni postępować turyści?
Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN
Węgierskie linie lotnicze Wizz Air przedłużają zawieszenie wszystkich połączeń do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu do 15 marca włącznie - poinformował przewoźnik w środę. Jednocześnie spółka przekazała, że loty z Wielkiej Brytanii do Dżuddy i Medyny mają zostać wznowione zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, czyli 8 marca.

Wizz Air zapewnił, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i pozostaje w kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lotnicze, służbami bezpieczeństwa oraz właściwymi instytucjami rządowymi.

boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
Turystyka
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Itaka zawiesza loty do 27 marca
Turystyka
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
Turystyka

Oświadczenie Wizz Air

"Linia lotnicza Wizz Air informuje, że zawieszenie wszystkich lotów do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu zostało przedłużone do niedzieli, 15 marca włącznie. Loty z Wielkiej Brytanii do Dżuddy i Medyny zostaną wznowione zgodnie z planem 8 marca" - przekazała w oświadczeniu linia. Przewoźnik poinformował, że decyzje operacyjne są analizowane, a rozkład lotów może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.

Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób

LOT również zawiesza loty

We wtorek przedłużenie zawieszenia lotów na Bliski Wschód ogłosiły Polskie Linie Lotnicze LOT. Przewoźnik odwołał rejsy do Dubaju do 6 marca, a do Rijadu do 8 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę rano rozpoczął się atak na Iran. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz bazy USA w państwach Zatoki Perskiej. W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.

Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"
Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"

Pieniądze

Inne linie lotnicze również wstrzymują połączenia

Loty w regionie odwołały również m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Wizz Air

Wizz Air to węgierska niskokosztowa linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 257 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321. Niemal dwie trzecie floty Wizz Air stanowią A321 w wersji neo. Spółka jest notowana na giełdzie w Londynie.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wizz Air

wizz airLinie lotniczeIranUSAIzrael
