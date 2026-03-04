Wizz Air przedłuża zawieszenie lotów

Wizz Air zapewnił, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i pozostaje w kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lotnicze, służbami bezpieczeństwa oraz właściwymi instytucjami rządowymi.
Oświadczenie Wizz Air
"Linia lotnicza Wizz Air informuje, że zawieszenie wszystkich lotów do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu zostało przedłużone do niedzieli, 15 marca włącznie. Loty z Wielkiej Brytanii do Dżuddy i Medyny zostaną wznowione zgodnie z planem 8 marca" - przekazała w oświadczeniu linia. Przewoźnik poinformował, że decyzje operacyjne są analizowane, a rozkład lotów może ulec zmianie w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.
LOT również zawiesza loty
We wtorek przedłużenie zawieszenia lotów na Bliski Wschód ogłosiły Polskie Linie Lotnicze LOT. Przewoźnik odwołał rejsy do Dubaju do 6 marca, a do Rijadu do 8 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie.
Konflikt na Bliskim Wschodzie
W sobotę rano rozpoczął się atak na Iran. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz bazy USA w państwach Zatoki Perskiej. W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.
Inne linie lotnicze również wstrzymują połączenia
Loty w regionie odwołały również m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.
Wizz Air
Wizz Air to węgierska niskokosztowa linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 257 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321. Niemal dwie trzecie floty Wizz Air stanowią A321 w wersji neo. Spółka jest notowana na giełdzie w Londynie.
Opracował Jan Sowa/ams
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Wizz Air