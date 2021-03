Przecena akcji Wizz Air. Największy udziałowiec pozbywa się blisko połowy wkładu

Amerykańska firma private equity Indigo Partners do tej pory miała 15 milionów akcji, które stanowiły 17,5 procent udziałów w Wizz Air. Sprzedaż 7,7 miliona akcji sprawi, że w jej portfelu pozostanie około 8,5 procent udziałów.

W lutym liczba pasażerów węgierskiej linii spadła o 87 procent w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Wizz Air, podobnie jak większość europejskich linii lotniczych, ma jednak nadzieję, że podróże zostaną wznowione w maju po zniesieniu ograniczeń. Ale - jak zwrócił uwagę Reuters - rosnąca liczba przypadków w niektórych częściach Europy sprawia, że do ożywienia może nie dojść.

Jeden z popularniejszych przewoźników

Wizz Air to jeden z najpopularniejszych przewoźników w Polsce. Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opublikowanych pod koniec stycznia, w pierwszym półroczu ubiegłego roku węgierski przewoźnik obsłużył ok. 1,7 mln pasażerów, co dało mu trzecią pozycję na liście.