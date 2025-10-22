Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Spór o rachunek za wizyty Trumpa i Vance'a

pap_20250729_0LO
Seria protestów w USA przeciwko polityce Donalda Trumpa
Źródło: Reuters
Rządy w Londynie i Edynburgu spierają się, która ze stron powinna sfinansować niedawne wizyty w Szkocji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz wiceprezydenta J.D. Vance'a – poinformowały w środę brytyjskie media. Łączny koszt tych wizyt wyniósł prawie 24,5 miliona funtów, czyli w przeliczeniu 120 milionów złotych.

Trump spędził w Szkocji cztery dni w lipcu, odwiedzając m.in. swoje pola golfowe w hrabstwach Ayrshire i Aberdeenshire, natomiast Vance był w Ayrshire przez cztery dni we wrześniu.

W przerwach między grą w golfa Trump spotkał się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, brytyjskim premierem Keirem Starmerem i pierwszym ministrem (premierem Szkocji) Johnem Swinneyem.

"Znaczące operacyjne i finansowe obciążenie"

Władze w Edynburgu poprosiły rząd w Londynie o zwrot kosztów zabezpieczenia wizyt obu amerykańskich polityków.

Ten jednak stoi na stanowisku, że ponieważ nie wystosował oficjalnych zaproszeń, wizyty - mimo wspomnianych spotkań - miały charakter prywatny, zatem nie ma podstaw do zwrotu kosztów.

Szkocka minister finansów Shona Robison napisała list do brytyjskiego wiceministra finansów Jamesa Murraya, w którym podkreśliła, że wizyty były "znaczącym operacyjnym i finansowym obciążeniem dla szkockich służb publicznych, w szczególności Policji Szkocji".

Wizyta Trumpa w szczytowych momentach wymagała zaangażowania 4 tys. policjantów dziennie.

Donald Trump podczas wizyty w Szkocji
Donald Trump podczas wizyty w Szkocji
Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Koszt obu wizyt

W środę szkocki rząd przedstawił poniesione koszty związane z zabezpieczeniem obu wizyt - łącznie wydał na ten cel 24,49 mln funtów (na wizytę Trumpa 21,35 mln, Vance'a - 3,14 mln), z czego wydatki na ochronę policyjną wyniosły 24,1 mln.

"W związku z pańską decyzją o nieprzyznaniu Szkocji środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Szkocji w lipcu 2025 r. oraz późniejszą wizytą wiceprezydenta J.D. Vance'a, zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie tej decyzji i zapewnienie pełnego zwrotu kosztów tych wizyt” - napisała Robison.

- Wizyty prezydenta i wiceprezydenta były prywatnymi wizytami w Szkocji, a kwestie związane z ochroną porządku publicznego należą oczywiście do kompetencji rządu szkockiego. Rząd Wielkiej Brytanii pokrywa koszty ochrony tylko w przypadku oficjalnych wizyt odbywających się na podstawie formalnego zaproszenia, a tym razem tak nie było - wyjaśnił mediom Murray.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Udostępnij:
TAGI:
Donald Trump
Zobacz także:
Radosław Piesiewicz
Nowy sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Z kraju
Kopalnia, wieża szybowa
"To będzie krew, pot i łzy"
Z kraju
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
"Ogromna szansa" dla Polski. "Przeskoczenie kolejnego progu w rozwoju gospodarczym"
Tech
Narodowy Bank Polski, NBP
Znikające nazwisko byłej pierwszej damy z bazy NBP. Jak szukaliśmy odpowiedzi
Z kraju
Serwerownia
Skutki mogą być katastrofalne. Eksperci ostrzegają
Tech
Samsung XR
Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą
Tech
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
Od grudnia więcej płatnych dróg
Moto
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
Tech
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
"To nie tak powinno wyglądać". Biznes krytykuje rządowy program
Dla firm
pap_20241008_0QS
ZUS sprawdzi przedsiębiorców. "Będziemy weryfikować szczególnie"
Pieniądze
Donald Trump
Trump podnosi koszt. Gigant wstrzymuje rekrutacje
Ze świata
Rafineria MOL w Szazhalombatta na Węgrzech
Pożar rafinerii. Problemy w regionie
Ze świata
Ministerstwo Finansów
Rząd planuje podwyżkę podatku
Z kraju
pap_20251016_0OR (1)
Pensja dla pierwszej damy? "Państwo na to stać"
Z kraju
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Nowe dane ze sklepów. "Konsument pozostaje filarem"
Z kraju
złoto
Największy spadek cen od 12 lat
Ze świata
Wracają znad morza. Stoją z 10-kilometrowym korku
"Wielki ewenement, o którym się niewiele mówi"
Z kraju
shutterstock_2344759903
Chaos na lotniskach. Ostrzeżenie polskiej ambasady
Ze świata
Donald Trump
"To strasznie dziwne podejmować decyzję, w której sam sobie wypłacam odszkodowanie"
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
Liczba osób odwiedzających Luwr spadła o 15 proc.
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
Z kraju
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
Z kraju
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
Ze świata
pociąg Polregio kolej
Prezes kolejowego giganta odwołany
Z kraju
shutterstock_2541212473
Prawo do codziennej pracy zdalnej. Decyzja sądu
Ze świata
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"
Prawo
Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki
Ze świata
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica