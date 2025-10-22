Spór o rachunek za wizyty Trumpa i Vance'a

Seria protestów w USA przeciwko polityce Donalda Trumpa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trump spędził w Szkocji cztery dni w lipcu, odwiedzając m.in. swoje pola golfowe w hrabstwach Ayrshire i Aberdeenshire, natomiast Vance był w Ayrshire przez cztery dni we wrześniu.

W przerwach między grą w golfa Trump spotkał się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, brytyjskim premierem Keirem Starmerem i pierwszym ministrem (premierem Szkocji) Johnem Swinneyem.

"Znaczące operacyjne i finansowe obciążenie"

Władze w Edynburgu poprosiły rząd w Londynie o zwrot kosztów zabezpieczenia wizyt obu amerykańskich polityków.

Ten jednak stoi na stanowisku, że ponieważ nie wystosował oficjalnych zaproszeń, wizyty - mimo wspomnianych spotkań - miały charakter prywatny, zatem nie ma podstaw do zwrotu kosztów.

Szkocka minister finansów Shona Robison napisała list do brytyjskiego wiceministra finansów Jamesa Murraya, w którym podkreśliła, że wizyty były "znaczącym operacyjnym i finansowym obciążeniem dla szkockich służb publicznych, w szczególności Policji Szkocji".

Wizyta Trumpa w szczytowych momentach wymagała zaangażowania 4 tys. policjantów dziennie.

Donald Trump podczas wizyty w Szkocji Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Koszt obu wizyt

W środę szkocki rząd przedstawił poniesione koszty związane z zabezpieczeniem obu wizyt - łącznie wydał na ten cel 24,49 mln funtów (na wizytę Trumpa 21,35 mln, Vance'a - 3,14 mln), z czego wydatki na ochronę policyjną wyniosły 24,1 mln.

"W związku z pańską decyzją o nieprzyznaniu Szkocji środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Szkocji w lipcu 2025 r. oraz późniejszą wizytą wiceprezydenta J.D. Vance'a, zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie tej decyzji i zapewnienie pełnego zwrotu kosztów tych wizyt” - napisała Robison.

- Wizyty prezydenta i wiceprezydenta były prywatnymi wizytami w Szkocji, a kwestie związane z ochroną porządku publicznego należą oczywiście do kompetencji rządu szkockiego. Rząd Wielkiej Brytanii pokrywa koszty ochrony tylko w przypadku oficjalnych wizyt odbywających się na podstawie formalnego zaproszenia, a tym razem tak nie było - wyjaśnił mediom Murray.

OGLĄDAJ: TVN24 HD