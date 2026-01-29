Logo TVN24
Ze świata

Wirus Nipah. Wzmożone kontrole na lotniskach

Tajlandia. Kontrole na lotniskach w związku z przypadkami zakażenia wirusem Nipah w Indiach
Indie, Kerala. Nietoperze mogą przenosić wirus Nipah
Źródło: Reuters Archive
Pakistan wprowadza kontrole sanitarne na granicach i lotniskach w związku z wykryciem dwóch przypadków śmiertelnie groźnego wirusa Nipah w Indiach. To kolejny kraj w Azji, który zaostrza procedury - podała agencja Reuters.

Kontrole sanitarne na lotniskach wprowadziły również Tajlandia, Singapur, Hongkong, Malezja, Indonezja oraz Wietnam.

Wirus Nipah wywołuje gorączkę i zapalenie mózgu, a śmiertelność jest bardzo wysoka. Nie istnieje szczepionka, a przenoszenie wirusa między ludźmi wymaga zwykle długotrwałego, bliskiego kontaktu - wyjaśnił Reuters.

Tajlandia. Kontrole na lotniskach w związku z przypadkami zakażenia wirusem Nipah w Indiach
Tajlandia. Kontrole na lotniskach w związku z przypadkami zakażenia wirusem Nipah w Indiach
Źródło: PAP/EPA/AIRPORTS OF THAILAND / HANDOUT

Wirus Nipah. Kontrole na lotniskach

Jak poinformował pakistański departament Border Health Services, "konieczne stało się wzmocnienie działań prewencyjnych i nadzorczych na granicach Pakistanu".

"Wszyscy podróżni będą poddawani badaniom termicznym oraz ocenie klinicznej w punktach wjazdu", obejmujących porty morskie, przejścia lądowe i lotniska - podały władze Pakistanu.

Podkreśliły przy tym, że podróżni mają także obowiązek przedstawienia historii tranzytu z ostatnich 21 dni, aby sprawdzić, czy przebywali w regionach dotkniętych Nipah lub uznanych za wysokiego ryzyka.

Nie ma bezpośrednich lotów między Pakistanem a Indiami, a podróże między tymi dwoma krajami są bardzo ograniczone, zwłaszcza od czasu najgorszych od dekad starć w maju ubiegłego roku.

shutterstock_2361820491
Zjadliwy Nipah. "Szybko mutuje i ma potencjał wywołania epidemii"
Anna Bielecka
szpital, łóżko szpitalne, grypa, choroba
Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora
TVN24
Choroba rzadka u dziecka wymaga dużego zaangażowania rodziców
"Lekarka powiedziała, że nie doczyta o chorobie córki, bo więcej nie trafi jej się taki pacjent"
Zuzanna Kuffel

Wietnam zaostrza procedury

W Wietnamie władze poleciły badanie pasażerów przylatujących na lotnisko Noi Bai w Hanoi - zwłaszcza z Indii i ze stanu Bengal Zachodni. Kontrole obejmują skanowanie temperatury ciała.

"Pozwala to na szybkie odizolowanie oraz prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego" - przekazał wietnamski departament zdrowia.

Podobne środki wcześniej wprowadzono w Ho Chi Minh (dawniej Sajgon) - największym mieście Wietnamu.

Wirus Nipah w Indiach

Indyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że zidentyfikowano i objęto nadzorem 196 osób mających kontakt z dwoma zakażonymi pracownikami służby zdrowia. U żadnej z nich nie stwierdzono objawów ani obecności wirusa - poinformowała agencja Reuters.

Nipah to rzadka infekcja wirusowa, która przenosi się od zarażonych zwierząt, głównie nietoperzy, na ludzi. Może przebiegać bezobjawowo, ale często jest bardzo niebezpieczna - śmiertelność wynosi od 40 do 75 proc. - w zależności od jakości lokalnego systemu opieki zdrowotnej w zakresie wykrywania i leczenia - wyjaśniła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Wirus został po raz pierwszy zidentyfikowany nieco ponad 25 lat temu podczas epidemii hodowców świń w Malezji i Singapurze. Zdaniem naukowców od tysięcy lat był obecny wśród nietoperzy. WHO klasyfikuje Nipah jako patogen priorytetowy. Indie regularnie zgłaszają sporadyczne przypadki zakażeń, szczególnie w południowym stanie Kerala, uważanym za jeden z regionów o najwyższym ryzyku wystąpienia Nipah na świecie - podał Reuters.

Do grudnia 2025 roku na świecie potwierdzono 750 zakażeń i 415 zgonów - wynika z danych Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, która finansuje badania nad szczepionką przeciwko wirusowi Nipah.

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AIRPORTS OF THAILAND / HANDOUT

Zdrowie lotnisko
