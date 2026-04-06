Sponsorzy bojkotują festiwal po ogłoszeniu głównej gwiazdy

Raper, znany obecnie jako Ye, w ostatnich latach stał się obiektem ostrej krytyki z powodu kontrowersyjnych zachowań, w tym wielokrotnych antysemickich i obraźliwych wypowiedzi.

Kanye West

Sponsorzy wycofują poparcie

Wireless to jeden z największych festiwali muzycznych w Wielkiej Brytanii, przyciągający co roku nawet 150 000 uczestników. W tym roku ma on odbyć się w londyńskim Finsbury Park między 10-12 lipca.

Pepsi miała być głównym sponsorem festiwalu, jednak wycofała swoje wsparcie. Firma Diageo - właściciel takich marek jak Guinness, Baileys, Smirnoff i Ciroc oraz partnerów festiwalu, Captain Morgan i Johnnie Walker - podjęła tę samą decyzję.

- Poinformowaliśmy organizatorów o naszych obawach. W obecnej sytuacji Diageo nie będzie sponsorem festiwalu Wireless 2026 - przekazał CNN rzecznik koncernu.

"Straciłem kontakt z rzeczywistością"

W zeszłym tygodniu organizatorzy ogłosili, że West będzie główną gwiazdą wszystkich trzech dni festiwalu. Artysta nie występował w Wielkiej Brytanii od czasu swojego koncertu na Glastonbury w 2015 roku.

West wcześniej informował, że zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową, a w zeszłym roku stwierdził, że został błędnie zdiagnozowany i w rzeczywistości ma autyzm. W styczniu wykupił całostronicową reklamę w "Wall Street Journal", aby przeprosić za swoje wcześniejsze słowa.

"Straciłem kontakt z rzeczywistością. Im dłużej ignorowałem problem, tym sytuacja stawała się gorsza. Powiedziałem i zrobiłem rzeczy, których głęboko żałuję. W tym stanie załamania skłoniłem się ku najbardziej destrukcyjnemu symbolowi, jaki mogłem znaleźć, czyli swastyce, a nawet sprzedawałem koszulki z tym znakiem" - napisał.

Premier krytykuje decyzję festiwalu

Decyzję o wybraniu Westa na headlinera festiwalu potępił w weekend m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "To bardzo niepokojące, że Kanye West został zaproszony na Wireless pomimo swoich wcześniejszych antysemickich wypowiedzi i gloryfikowania nazizmu" - stwierdził w oświadczeniu dla CNN.

Organizacja charytatywna Campaign Against Antisemitism (CAA) wezwała z kolei do objęcia Westa zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii.

"Premier ma rację, wyrażając głębokie zaniepokojenie faktem, że Wireless Festival zaprasza jako headlinera kogoś, czyja antysemicka bigoteria posunęła się tak daleko, że niecały rok temu nagrał utwór zatytułowany »Heil Hitler«. Premier nie jest jednak biernym obserwatorem" - napisała CAA w niedzielnym poście w serwisie X.

"Rząd może zakazać wjazdu do kraju każdemu, kto nie posiada brytyjskiego obywatelstwa, a którego obecność nie służyłaby dobru publicznemu. To bez wątpienia ewidentny przypadek" - dodała organizacja.

"Nie powinien zarabiać na rasizmie"

Spór o udział Ye w festiwalu wybucha w momencie rosnących obaw o nasilający się w Wielkiej Brytanii antysemityzm. W zeszłym miesiącu policja aresztowała dwóch mężczyzn podejrzanych podpalenie kilku karetek należących do żydowskiej organizacji ratowniczej w największej żydowskiej gminie w Londynie.

Phil Rosenberg, prezes Rada Reprezentantów Brytyjskich Żydów (Board of Deputies of British Jews), stwierdził w niedzielnym oświadczeniu, że festiwal Wireless "nie powinien zarabiać na rasizmie". Dodał również, że zaproszenie Westa narusza statut imprezy dotyczący zerowej tolerancji dla dyskryminacji.

To kolejna odsłona problemów wizerunkowych Westa.

W lipcu raperowi cofnięto wizę do Australii po wydaniu promującego nazizm utworu "Heil Hitler". Z kolei w 2022 roku firmy Adidas, Balenciaga, TJ Maxx oraz Gap zerwały z nim współpracę po antysemickich uwagach i wystąpieniu w koszulce z napisem "White Lives Matter" (kontrowersyjnego nawiązania do sloganu i nazwy ruchu sprzeciwiającego się brutalności policji i systemowemu rasizmowi, Black Lives Matter). W tym samym roku artysta został zawieszony w serwisie X za podżeganie do przemocy, jednak w 2023 roku jego konto przywrócono.

Źródło: CNN Źródło zdjęcia głównego: Dylan Travis/ABACA/PAP